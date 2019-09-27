"Сложно об этом говорить": страшная правда о Лазареве шокировала Кудрявцеву

Во время записи передачи Лазарев раскрыл практически все секреты своей личной жизни. Он обсудил с Кудрявцевой их роман, рассказал о своем сыне, о переживаниях из-за смерти любимого брата. Но последний вопрос ведущей поставил в тупик всех.
"Что касается секрета стоимостью один миллион рублей, который Сергей согласился раскрыть во второй части программы. Мне сложно об этом говорить", – призналась телеведущая. По ее словам, это был первый раз за все время существования передачи "Секрет на миллион", когда она не знала, что за вопрос написан в конверте.
Кудрявцева поняла, что очень многое не знала о человека, с которым состояла в близких отношениях целых пять лет. Она отметила, что ее шокировала не только откровенность Лазарева, но и сам вопрос, который был ему задан, передает Teleprogramma.pro.
"Мне было нелегко держать себя в руках и контролировать эмоции", – заявила телеведущая.
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