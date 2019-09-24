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Кудрявцева довела Лазарева до слез в эфире

Сергей Лазарев. Фото: www.globallookpress.com
Популярный исполнитель стал героем программы "Секрет на миллион" на НТВ. Делясь откровениями, Сергей Лазарев не сдержал слез.
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Артист решился ответить на самые провокационные вопросы ведущей. Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой, с которой в свое время у него был роман, сокровенные тайны.

Он согласился говорить и на темы, которые по сей день причиняют ему боль. Так, Сергей со слезами на глазах вспомнил о смерти брата Павла, который погиб в 2015 году от внутреннего кровоизлияния после ДТП.

Также певец поведал об отце, который ушел из семьи. "Он вот просто исчез из жизни. И все", – сообщил Сергей Лазарев. Не забыл артист и о любимом сыне Никите. "Я первые две недели вообще не выходил из дома", – признался он, рассказывая о рождении наследника.

Автор: 24 сентября 2019, 08:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

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