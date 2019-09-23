Лера Кудрявцева стала жертвой обмана

Лера Кудрявцева попыталась собрать деньги на инвалидную коляску, но стала жертвой мошенников. Телеведущая рассказала, как это произошло.

Лера Кудрявцева периодически участвует в различных благотворительных акциях. Так, звезда известна своей порядочностью – она помогает больным детям, редко участвует в медийных конфликтах, много работает и помогает тем, кто в этом нуждается.

Неравнодушие на этот раз сыграло с Кудрявцевой злую шутку. Она не смогла пройти мимо просьб о помощи помочь купить коляску инвалиду, но, как потом выяснилось, деньги шли мошенникам, а не на доброе дело.





"Знаете, немного обидно. Откликнулась на просьбу о помощи человеку купить инвалидную коляску. Перевела деньги. И все, человек по ходу оказался мошенником", – написала телеведущая.







Знаменитость призналась, что решила рассказать свою историю, чтобы остальные люди не попались на тот же крючок. По ее словам, после перевода средств, она не получила ни подтверждения зачисления денег на счет, ни слов благодарности.





Евгений Никитин, который и собирал деньги якобы на инвалидное средства, после вопросов от телеведущей "Секрета на миллион" просто заблокировал ее, так и не ответив ничего. "Да уж, Instagram еще то поле для аферистов. Ну а я лох", – рассудила Лера.









Пользователи написали много слов поддержки в адрес Леры, призывая ее не расстраиваться. Ей также посоветовали разослать данные о Никитине в специальные группы, которые сообщают о недобросовестных собирателях средств. Судя по всему, вернуть деньги Кудрявцевой не удастся, поэтому она решила предостеречь других пользователей Сети.