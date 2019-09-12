Лера Кудрявцева сразила новым амплуа

На записи телеведущая предстала в необычном образе. Она использовала мультипликационную маску, поэтому ее лицо исказилось. Нос стал в форме картошки, глаза под очками сделались совсем маленькими. Изменились даже губы. По виду они больше напоминали два вареника.
"Я желаю всем доброго вечера, спокойной ночи, сладких снов", – высказалась Кудрявцева.
Фанаты оценили старания теледивы. Многих ролик заставил посмеяться от души. "Лера, какая ты здесь хорошенькая!", "Вы просто умничка! Красота либо есть, либо нет. С вашей харизмой внешность не может испортить внутреннее состояние души!", Круто! Смело! А мы любим вас любую!", "Прелесть какая! Обожаю людей, с таким чувством юмора!", "Чудо-чудное, диво-дивное", – восторгались обожатели.
"Это была самая очаровательная и милая Лера, которую мы когда-либо наблюдали", – призналась поклонница.
Кроме того, многие отметили, что в таком образе звезда очень похожа на актрису Татьяну Васильеву. А один пользователь Сети умудрился даже сравнить ведущую с героем из мультика Муми-троллем.
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