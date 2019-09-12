Сергея Лазарева сравнили с гномом-коротконожкой

Историк моды Александр Васильев недоволен нарядами звезд. Особо от кутюрье досталось вокалисту Сергею Лазареву.

Васильев раскритиковал образы, которые знаменитости выбрали для появления на "Новой волне". Многие отечественные артисты очень расстроили модельера.

Например, Сергея Лазарева историк моды сравнил с "гномом-коротконожкой". А все из-за неудачных брюк, которые выбрал певец. По словам кутюрье, сочетание темных обтягивающих брюк с низким седалищным швом вкупе с белыми кроссовками визуально укоротили ноги стройного артиста.

Такой же модный промах допустил исполнитель Дима Билан. Васильев говорит, что такие штаны никому не идут.

"Зачем так укорачивать ноги? Да, мода такая. Но не обязательно же ей следовать! Светлые брюки смотрятся выигрышно. Дима настолько строен, что ему не нужно зрительно себя худить", – рассудил Александр Васильев.

Модельер не забыл и о девушках. Певице Наталье Подольской досталась своя порция критики. Вокалистку распекли за капроновые гольфы, которые она надела под летнюю обувь. Кутюрье отмечает, что это "удел пенсионерок".

Синее платье певицы Юлии Савичевой Васильеву тоже не понравилось. "Стиль наряда – в духе певицы Валентины Толкуновой", – сказал кутюрье. Артистка слишком молода для нарядов такого фасона.

Досталось и певице Нюше. Знаменитость сделала высокую прическу из накладных волос. "Мне кажется, что без такой сложной прически, слишком объемной и массивной, Нюша выглядела бы симпатичней", – цитирует Александра Васильева 7 Дней.ru.