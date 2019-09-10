"Какая прекрасная пара": в Сети обсуждают совместный снимок Лорак с Лазаревым

Поклонники исполнителей подозревают, что звезды все же скрывают роман. И это несмотря на то, что после развода Ани Лорак стала встречаться с музыкантом Егором Глебом.
И Ани Лорак, и Сергей Лазарев выложили в своих аккаунтах снимок, который вызвал домыслы о любовных отношениях между ними. При этом оба сопроводили посты хэштегами "дружба" и "друзья".
Подписчики знаменитостей тут же свели их вместе. "Какая прекрасная пара", "Главное, #друзья. Не, ну вы идеальная пара", "На дружбу не похоже", "А вы точно просто друзья?", "Мне кажется, у них роман", "Когда ж вы уже наконец-то поженитесь?" – высказались фолловеры Ани Лорак и Сергея Лазарева.
Отметим, Ани Лорак давно приписывают роман с певцом. Сразу после расставания с мужем ее заметили вместе с коллегой на одном из популярных курортов Сардинии. Поговаривали, что артистка якобы сама бросила супруга ради Сергея Лазарева.
Как писали "Дни.ру", поклонники в последнее время все чаще отмечают, что Ани Лорак стала выглядеть потрясающе. Они заметили, как исполнительница похорошела за минувшее лето, и пришли к выводу, что все дело в любви.
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