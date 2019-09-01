Озлобленный Андрей Малахов встал грудью за затравленного Филиппа Киркорова

Ведущий на своей личной странице в социальной сети Instagram опубликовал ролик в поддержку поп-короля. На нем он громко орет в студии перед началом съемок очередного выпуска "Привет, Андрей".
"Леша, Наташа, Миша и Ко – выкладывать такое, когда за несколько часов до прямого эфира никого нет в студии – аморально!", – подписал пост Малахов.
Суть заключалась в том, чтобы показать фолловером, что у всех бывают вспышки гнева на работе – и это нормально. Андрей своим примером показал, что за это не стоит осуждать.
Все началось с видео, главным участником которого стал Филипп. В Сети опубликовали запись с репетиции номера звезды. Там он грубо разговаривает с персоналом.
Киркорова возмутило, что подготовку начали не по графику. По словам представителей артиста, он просто слишком переживал, что что-то пойдет не так. Он волновался перед премьерой, потому что новая песня слишком много значит для него.
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