Киркоров в Сочи объявил о рождении очередного ребенка

Репетиции номера на "Лунного гостя" проходили в строгой тайне – король российской эстрады не хотел, чтобы в Сеть раньше времени попало видео. В его правилах – удивлять. Получилось и в этот раз.
Новый костюм от "Дольче и Габбана", усыпанные крупными перстнями пальцы, стильная укладка – образ был продуман до мелочей. "Эта песня – месседж, мое послание людям, – сообщил Киркоров корреспонденту "Дни.ру". – Умные люди его непременно поймут". Филипп немного подумал и добавил то ли в шутку, то ли всерьез: "Я – инопланетянин, вы разве не знали?"
"Появление каждой новой песни – это рождение ребенка, – уверен Лучезарный. – К нему долго готовишься, думаешь, как сложится его судьба, примут ли его люди. Сегодня у меня появился на свет очередной ребенок. Надеюсь, он придется вам по душе. Кстати, сегодня ночью состоится и премьера клипа на эту композицию".
Композиция "Лунный гость" написана на стихи поэта Михаила Гуцерива. На нынешней "Новой волне", кстати, звучит много его песен – Димаш Кудайберген спел "Любовь уставших лебедей", выпускница "Новой волны-2016" Ясения представила "Счастье ты мое", Николай Басков – "Вишневую любовь", а Слава – "Слез умытую печаль". Судя по реакции публики, композиции удались и будут жить долго.
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