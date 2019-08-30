Мартиросян показал обнимающегося со скандальным певцом Киркорова

Шоумен опубликовал совместный снимок артистов, где они стоят в обнимку. "Мой любимый певец на этом фото! Вооот... Теперь гадайте, кого я имел ввиду", – подписал пост Мартиросян.
В кадре мужчины позируют в весьма экстравагантных нарядах. Александр надел поверх футболки черный кожаный жакет. Дополнили образ солнцезащитные очки. Филипп блистает в черном смокинге, расшитом пайетками. На пиджаке изображен смелый принт в стиле барокко.
Подписчики разделились на два лагеря. Первые начали оскорблять сразу обоих. "Оба ни о чем!", "Фонограмщики-показушники", "Тут нет певца!", "Вижу только двух клоунов!", "Не ври. У тебя хороший музыкальный вкус. Здесь не может быть твоего любимого певца!" – пыхтели жестокие критики.
"Две бездарности!" – высказался озлобленный пользователь.
Другая половина аудитории накинулась исключительно на Киркорова. "Так как мы, армяне, его не признаем – значит Ревва!", "Витрина турецкого ювелирного магазина!", "Филипп не может быть любимым!", "Конечно же, Ревва!", "Надеюсь, не Киркоров", – выказали свое презрение королю поп-музыки злопыхатели.
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