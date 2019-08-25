"Это такая клоака!": Киркоров резко высказался о шоу-бизнесе

Филипп Киркоров открыл 18-ю "Новую волну" своими главными танцевальными хитами – "Стеснение пропало" и "Цвет настроения". Экстравагантные наряды, смелые образы, буйство красок – на сцене было все, как любит бывший муж Аллы Пугачевой.
7-летние дети артиста наблюдали за феерией в New Wave Hall из-за кулис. "Недавно они меня ошарашили тем, что завили о своем желании выступать, – вздыхает артист. – "Нет, только не это! Вы сделаете для меня лучший подарок, если не будете об этом и думать!" – рассказал Киркоров о своей реакции".
Пояснил он и почему не хочет продолжения артистической династии (его отец – певец, мама была ведущей концертов). "Шоу-бизнес – это такая клоака, – считает Киркоров. – Профессия артиста жестокая, завистливая и зависимая, связанная с бессонными ночами, жизнью в дороге".
Конкурсанты "Новой волны" слушали эти откровения Филиппа, раскрыв рот. Им ведь только предстоит окунуться в котел шоу-бизнеса и узнать его нравы и порядки.
По правилам участниками конкурса могут стать исполнители в возрасте от 16 до 35 лет, лучшие из которых войдут в финал и поборются за главный приз. Им предстоит исполнить сразу несколько конкурсных композиций: авторскую песню или хит страны, а также мировой шлягер на иностранном язык.
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