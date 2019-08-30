Ослепительная Ротару заткнула за пояс молодую Брухунову

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" привлек не только начинающих артистов, но и настоящих знаменитостей. На сцене фестиваля выступили такие звезды как Филипп Киркоров и София Ротару. "Хуторянка" блистала во всех смыслах: начиная с яркой одежды и заканчивая невероятно молодым видом. Остается только гадать, как артистке удается в свои 72 оставаться такой же привлекательно, как и в 30-ть.
В Сети бурно обсуждают появление на закрытии конкурса Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. По слухам, именно она стала причиной развода юмориста с женой Еленой Степаненко. Для выхода в свет Татьяна выбрала пестрое платье, однако зубоскалы все равно отдали первенство той же Софии Ротару. Дескать, в контакте с молодыми родственниками певица и сама молодеет, а Татьяна Брухунова, сотрудничая с юмористом, наоборот.
Зрители не обошли вниманием и солистку группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину. По их мнению, певица в последнее время выглядит невероятно стильно и самобытно.
На шоу отметилась и так называемая "старая гвардия". Ее представлял легендарный исполнитель Лев Лещенко. Впрочем, сам артист выглядел весьма молодежно. Во всяком случае, он не уступил тому же Филиппу Киркорову, представшему перед публикой в блестящем серебристом пиджаке и монохромной футболке.
Очень трогательный момент был, когда организатора конкурса "Новая волна", продюсера, композитора Игоря Крутого поздравили его близкие. На сцену к нему поднялась любимая внучка Деми-Роуз, которую заботливо поддерживала мать Виктория Крутая. Отметим, что Вика является его приемной дочерью.
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