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София Ротару. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Игорь Крутой, дочь Виктория (справа) и внучка Деми-Роуз (слева). Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Диана Арбенина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Лев Лещенко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ослепительная Ротару заткнула за пояс молодую Брухунову

София Ротару. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Сочи завершил свою работу конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Мероприятие прошло с большой помпой.
прочитано 766 раз

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" привлек не только начинающих артистов, но и настоящих знаменитостей. На сцене фестиваля выступили такие звезды как Филипп Киркоров и София Ротару. "Хуторянка" блистала во всех смыслах: начиная с яркой одежды и заканчивая невероятно молодым видом. Остается только гадать, как артистке удается в свои 72 оставаться такой же привлекательно, как и в 30-ть.

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 Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

В Сети бурно обсуждают появление на закрытии конкурса Евгения Петросяна с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. По слухам, именно она стала причиной развода юмориста с женой Еленой Степаненко. Для выхода в свет Татьяна выбрала пестрое платье, однако зубоскалы все равно отдали первенство той же Софии Ротару. Дескать, в контакте с молодыми родственниками певица и сама молодеет, а Татьяна Брухунова, сотрудничая с юмористом, наоборот.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

София Ротару. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Зрители не обошли вниманием и солистку группы "Ночные снайперы" Диану Арбенину. По их мнению, певица в последнее время выглядит невероятно стильно и самобытно.

Диана Арбенина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На шоу отметилась и так называемая "старая гвардия". Ее представлял легендарный исполнитель Лев Лещенко. Впрочем, сам артист выглядел весьма молодежно. Во всяком случае, он не уступил тому же Филиппу Киркорову, представшему перед публикой в блестящем серебристом пиджаке и монохромной футболке.

Лев Лещенко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Лев Лещенко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Очень трогательный момент был, когда организатора конкурса "Новая волна", продюсера, композитора Игоря Крутого поздравили его близкие. На сцену к нему поднялась любимая внучка Деми-Роуз, которую заботливо поддерживала мать Виктория Крутая. Отметим, что Вика является его приемной дочерью.

Игорь Крутой, дочь Виктория (справа) и внучка Деми-Роуз (слева). Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Автор: 30 августа 2019, 11:29

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Брехуновой и до Степаненко далеко. Елена по сравнению с этим пугалом - королева !!! Зато эта прошмандовка очень продуманная. Знала,что ни один молодой известный и обеспеченный мужчина на нее не клюнет,он методично обрабатывала дедушек.После того как один из них умер и она его так горько оплакивала,взялась за другого. Помрет этот(не дай Бог,конечно), она себе следующего найдет.
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