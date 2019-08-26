Сделано сенсационное заявление о раке Ротару

Концертный директор Ротару Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что 71-летняя артистка больна раком. Высказался он и об информации, что София Ротару, якобы, восстанавливается после химиотерапии в Крыму.

По словам представителя звезды, она по-прежнему живет в Киеве. Он отметил, что разговоры о страшном диагнозе певицы – всего лишь домыслы. Лавров добавил, что в Крым Ротару в этом году вообще не приезжала, хотя у нее там не только дача, но и бизнес – семейный отель вилла "София".

"Никакого рака у нее нет. А все профилактические медицинские процедуры София Михайловна проходит не в Крыму, а в Германии, в пригороде Франкфурта, регулярно ложится туда на полное обследование", – цитирует директора исполнительницы сайт "Комсомольская правда".Также он раскрыл секрет красоты и молодости знаменитости.

Лавров сообщил, что София Ротару раз в год ездит в одну из престижных мировых клиник в Италии. Там артистка делает чистку организма и проходит детокс-терапию. "В этом центре она правильно питается и худеет. Врачи составляют индивидуальное меню, подбирают витамины", — поделился Лавров.

Отметим, разговоры о слабом здоровье исполнительницы ходят уже много лет. В 27 лет Софии Ротару поставили диагноз – туберкулез легких. Ей пришлось принимать множество медикаментов. Она по сей день несколько раз в год проходит курс лечения во избежание рецидивов.

Высказался о здоровье Софии Ротару и ее первый лечащий врач, профессор Владимир Неверодский. "Я впервые увидел Софию Ротару в середине 70-х. Она приехала к нам в Институт климатологии лечиться. К сожалению, хронический бронхит – неизлечимая болезнь… К тому же бронхит наложился на симптомы астмы… Если бы певица промедлила с лечением, ее голос уже нельзя было бы спасти", – рассказал медик.