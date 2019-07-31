Стало известно о разводе в семье Игоря Крутого

Несколько лет назад старшая дочь Игоря Крутого (на самом деле падчерица) Виктория вышла замуж за ресторатора Давида Берковича. Вскоре красотка с аппетитными формами подарила супругу дочь Деми-Роуз. Влюбленные демонстрировали удивительную гармонию в отношениях. Виктория часто публиковала в своем Instagram совместные с мужем фотографии и видеозаписи.
Но сейчас появилась информация, что в семье Игоря Крутого не все гладко. Telegram-канал "Антиглянец" обратил внимание, что Давид Беркович исчез из аккаунта Вики Крутой, а сама дочь композитора, по мнению авторов канала, транслирует в массы мессендж: "Я огоогогого!", что якобы весьма симптоматично.
На днях Игорь Крутой отпраздновал круглую дату. Популярному композитору и продюсеру исполнилось 65 лет. В честь такого важного события была организована грандиозная вечеринка, на которой отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Вот только, как предполагает все тот же источник, Давида Берковича на этом празднике жизни не оказалось – ноль упоминаний о столь важном событии.
Сложив все эти обстоятельства, "Антиглянец" сделал вывод о вероятности развода Виктории Крутой. Отметим, что сама женщина пока никак не прокомментировала эту информацию.
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