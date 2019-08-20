Приспичило: похотливая Беркова отдалась жениху прямо на улице

Сейчас бывшая участница "Дома-2" путешествует по Италии вместе со своим ненасытным любовником Александром Путинцевым и развлекается в своем репертуаре. Неизвестные слили в сеть откровенные кадры этого грандиозного секс-тура Берковой.
Она занимается любовью среди исторических развалин и памятников Помпей, удовлетворяет похоть друга на виду на балконе отеля Милана, придается страсти на площади Венеции и на скоростной трассе между городами Италии, поражая смелостью и бесстыдством проезжающих водителей.
Даже удивительно, что на магистрали в это время не увеличилось число аварий, ведь когда видишь, как на обочине двое страстно занимаются сексом, как красивая девушка страстно и без оглядки отдается мачо, можно и по дорогу забыть. Mamma mia!
Откровенное видео "гуляет" по интернету, и теперь вся страна в курсе горячих "римских каникул" Берковой. Пиар-директор порнодивы Максим Клименко предполагает, что здесь замешаны хакеры.
Популярные темы форума
Сын позор семьи
Мужчина стрелец
Я очень люблю музыку
Свидетели Иеговы
Ищу человека!...
Сбила собаку
Секс по два часа
Мужчина стрелец не хочет делать минет и рыбы в сексе.
Почему чиновники живут лучше простых людей?
Представьте, что половые органы вам не принадлежат