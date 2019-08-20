Приспичило: похотливая Беркова отдалась жениху прямо на улице

"И так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, что переждать не сможешь ты трех человек у автомата", – писала в стихах, ставших потом песней, Вероника Тушнова. Порноактрисе Елене Берковой нужна не так теплота, сколько секс. Заниматься она им готова даже в общественном месте, если приспичит и партнер найдется ненасытый подстать.



Сейчас бывшая участница "Дома-2" путешествует по Италии вместе со своим ненасытным любовником Александром Путинцевым и развлекается в своем репертуаре. Неизвестные слили в сеть откровенные кадры этого грандиозного секс-тура Берковой.

Она занимается любовью среди исторических развалин и памятников Помпей, удовлетворяет похоть друга на виду на балконе отеля Милана, придается страсти на площади Венеции и на скоростной трассе между городами Италии, поражая смелостью и бесстыдством проезжающих водителей.

Даже удивительно, что на магистрали в это время не увеличилось число аварий, ведь когда видишь, как на обочине двое страстно занимаются сексом, как красивая девушка страстно и без оглядки отдается мачо, можно и по дорогу забыть. Mamma mia!

Откровенное видео "гуляет" по интернету, и теперь вся страна в курсе горячих "римских каникул" Берковой. Пиар-директор порнодивы Максим Клименко предполагает, что здесь замешаны хакеры.

"Мы не исключаем, что "слив" частного видео в сеть мог произойти из-за взлома одной из электронных почт Елены или гугл-диска звезды, где она хранит свои личные фото и видео, – рассказал Максим "Дни.ру" – Есть еще один вариан слива, но он маловероятен, я думаю. Это группа ВКонтакте, которую Беркова создала недавно для личных нужд, но она закрытая, и если бы ее взломали, администрация ресурса явно бы уведомила нас об этом. Сейчас мы пишем многочисленные претензии и стараемся изъять личные материалы звезды хотя бы из официальных источников.



