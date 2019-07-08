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Cделано неожиданное заявление о четвертой беременности Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: www.globallookpress.com
Слухи о новой беременности Кейт Миддлтон появляются, кажется, еженедельно. Однако эксперты призывают светских обозревателей умерить пыл. По их мнению, шансы герцогини Кембриджской обзавестись ребенком в 2019 году значительно снизились.
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Церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл прошла под пристальным внимаем британской прессы. Поводом для обсуждения стали в том числе принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Светские обозреватели проанализировали снимок, на котором запечатлена чета. По мнению экспертов, мимика Миддлтон говорит о том, что герцогиня была не в своей тарелке.

Этого было достаточно для того, чтобы ведущая букмекерская контора Coral сделала неожиданное заявление о возможном пополнении в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Эксперты сократили шансы на то, что герцог и герцогиня объявят о четвертой беременности в течение года, пишет Express.

В феврале 2019 года Кейт Миддлтон намекнула, что желает завести еще одного ребенка. В июне было найдено объяснение странному поведению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной.

Оказывается, она вовсе не беременна, как предположили СМИ, а больна. По данным близких к королевской семье источников, жена принца Уильяма страдает от морской болезни. По этой причине Кейт Миддлтон очень плохо переносит и езду в карете.

8 июля 2019, 08:19
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