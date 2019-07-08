Cделано неожиданное заявление о четвертой беременности Кейт Миддлтон
Церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл прошла под пристальным внимаем британской прессы. Поводом для обсуждения стали в том числе принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.
Светские обозреватели проанализировали снимок, на котором запечатлена чета. По мнению экспертов, мимика Миддлтон говорит о том, что герцогиня была не в своей тарелке.
Этого было достаточно для того, чтобы ведущая букмекерская контора Coral сделала неожиданное заявление о возможном пополнении в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Эксперты сократили шансы на то, что герцог и герцогиня объявят о четвертой беременности в течение года, пишет Express.
В феврале 2019 года Кейт Миддлтон намекнула, что желает завести еще одного ребенка. В июне было найдено объяснение странному поведению герцогини Кембриджской, которая часто держится за живот и выглядит утомленной.
Оказывается, она вовсе не беременна, как предположили СМИ, а больна. По данным близких к королевской семье источников, жена принца Уильяма страдает от морской болезни. По этой причине Кейт Миддлтон очень плохо переносит и езду в карете.
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