Дочь Игоря Крутого сверкнула своими прелестями

Певица сфотографировалась сидящей на краю бассейна спиной к камере. На заднем фоне виднеются море, горы и верхушки деревьев. "Самые потрясающие виды в Турции!" – написала Виктория.
Поклонники оценили не только пейзаж, но и полуобнаженную фигуру девушки: "Ох, мое сердце!", "Безмятежность", "Красота", "Вот это да!", "Нереально", "Удивительно", "Все прекрасно на этом фото!"
Виктория – дочь второй жены композитора Ольги. Крутой воспитывал девочку с четырех лет и дал свою фамилию. Окончив нью-йоркскую драматическую школу, та приехала в Россию, чтобы пройти курсы телеведущих в "Останкино".
Вскоре она встретила американского диджея Сержа Деванта. С этого и началась музыкальная карьера Виктории. В 2011 году Крутая выпустила сингл "Убегу" и клип на него. Песня стала хитом на всех радиостанциях.
Напомним, что у композитора есть сын Николай от первого брака, а также дочь Александра, которую родила Ольга. Большую часть времени семья проводит в США, где у супруги Крутого свой бизнес. Впрочем, Игорь не забывает родину и часто приезжает в Россию по работе.
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