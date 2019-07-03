Маркл и принц Гарри рассказали о пережитом ужасе
Меган Маркл и принц Гарри встретились с американским командами "Нью-Йорк Янкиз" и "Бостон Ред Сокс" в Лондоне. Измученные герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что провели бессонную ночь.
Как выяснилось, Меган Маркл с супругом не дал заснуть их сын Арчи. По словам принца Гарри, они никак не могли уложить малыша, ребенок кричал и никак не успокаивался. Молодые родители выглядели обеспокоенными – и, конечно, уставшими.
Однако бейсболистам удалось поднять настроение представителям королевской семьи. Один из них – афроамериканец – заявил, что приходится Меган Маркл дальним родственником. Игрок утверждал, что их общие предки жили в Алабаме. "Мы одна семья", – пошутил кто-то из спортсменов.
Меган Маркл преподнесла сюрприз болельщикам бейсбола, появившись на трибунах. После рождения Арчи герцогиня Сассекская вышла на люди во второй раз, пишет Daily Express.
Ранее сообщалось, что на осень намечена поездка герцога и герцогини Сассекских в Южную Африку. Они должны взять с собой и новорожденного сына Арчи. Меган Маркл с малышом будут сопровождать принца Гарри лишь на официальные визиты, дальше ему придется путешествовать в одиночку.
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