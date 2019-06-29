Хитрая Меган Маркл отправляет супруга в одиночестве в опасное путешествие

У королевской семьи Британии много не только прав, но и обязанностей. Одно из них – это турне по разным уголкам мира, в которое они регулярно отправляются вместе со своими детьми.

Поездка герцога и герцогини Сассекских в Южную Африку намечена на осень 2019 года. Они должны взять с собой и новорожденного сына Арчи.

Первая часть путешествия будет включать множество официальных визитов, которые чета нанесет вместе. Потом необходимо будет проехать по Анголе, Малави и Ботсвану.

Стало известно, что Меган Маркл с сыном будут сопровождать принца Гарри лишь на официальные визиты, дальше ему придется путешествовать в одиночку.

Эту информацию уже подтвердили в Букингемском дворце, но причину озвучивать не стали. Эксперты, исходя из отчетов Международной ассоциации медпомощи туристам, утверждают, что слишком высок риск заболеть малярией.

"Риск заболевания присутствует на территории всей страны, включая городские зоны", – предупреждают специалисты.



Отметим, Кейт Миддлтон взяла в путешествие по Австралии и Новой Зеландии своего сына Джорджа в восьмимесячном возрасте. А ее супруг принц Уильям, в свою очередь, совершил свое первое королевское турне, когда ему было девять месяцев.