Знаменитости накинулись на исхудавшего Игоря Крутого

В честь своего дня рождения Игорь Крутой обнародовал видео, на котором запечатлен с внучкой. Она спела любимому дедушке "С днем рождения!" на английском языке. "День рождения начался приятно..." – признался Игорь Крутой на своей официальной страничке в Instagram.
Многочисленные подписчики, в том числе и представители отечественного шоу-бизнеса, буквально накинулись на юбиляра с поздравлениями. "А клево спела, с напором и чисто! С Днем рождения, Друг! Будь здоров! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – отметил певец Александр Буйнов. "Игорь!! С Днем Рождения!!! Самая обонятельная улыбка нашей страны!!! И Пусть Здоровье не изменяет Никогда❤❤❤❤👏👏👏💐" – пожелала певица Лолита Милявская. "Урааа!!!! С днем рождения любимый Игорь Яковлевич!!!! Здоровья , любви, будьте счастливы всегда", – обратилась к имениннику телеведущая Лера Кудрявцева.
Также Игоря Крутого поздравили Наташа Королева и Зара, оперная дива Хибла Герзмава, звезды Юлия Ковальчук, Жасмин, Игорь Николаев и многие другие. В последнее время именитый продюсер сильно изменился. Он похудел и теперь демонстрирует стройную фигуру в элегантных деловых костюмах, фраках и спортивной одежде. Сложно представить, что этому подтянутому мужчине 65 лет!
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