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"Тигрица": раздетая дочь Игоря Крутого восхитила народ

Виктория Крутая. Фото: instagram.com/victoriakrut
Наследница известного композитора нежится на солнце в Монте-Карло (Монако). Дочь Крутого Виктория поделилась снимком с отдыха в своем Instagram-аккаунте.
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Девушка поделилась с подписчиками игривым снимком в пятнистом купальнике. Приемная дочь Игоря Крутого сразила пользователей соцсети.

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Игорь Яковлевич Крутой

Игорь Яковлевич Крутой композитор

На снимке певица позирует на лежаке у бассейна. "Это лето… Звериные принты всегда создают особенную атмосферу", — цитирует подпись к публикации дочери Крутого Пятый канал.

Пользователи соцсети уловили кокетливый тон Виктории и восхитились ее прелестями. "А можно рядом лечь..? Вижу, место рядом есть…", "Mamma Mia", "Тигрица", "Шикарная фигурка", "Я влюбился в тебя с первого фото. И мое сердце ты покорила навсегда", – написали фолловеры.

Как писали "Дни.ру", в июне дочь Крутого сообщила о возобновлении карьеры. Виктория объявила о выходе своего клипа – она вновь запела. Девушка была вынуждена прервать музыкальную карьеру из-за замужества и рождения дочери.

Напомним, что Игорь Крутой женился в 1995 году на бизнесвумен по имени Ольга. От первого брака у продюсера есть сын Николай, а у его жены – дочь Виктория. С ней у знаменитого композитора сложились хорошие отношения. Также у супругов есть общая дочь Александра. 

Автор: Валерия Нарская11 июля 2019, 14:45
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Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены

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