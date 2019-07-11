"Тигрица": раздетая дочь Игоря Крутого восхитила народ
Девушка поделилась с подписчиками игривым снимком в пятнистом купальнике. Приемная дочь Игоря Крутого сразила пользователей соцсети.
На снимке певица позирует на лежаке у бассейна. "Это лето… Звериные принты всегда создают особенную атмосферу", — цитирует подпись к публикации дочери Крутого Пятый канал.
Пользователи соцсети уловили кокетливый тон Виктории и восхитились ее прелестями. "А можно рядом лечь..? Вижу, место рядом есть…", "Mamma Mia", "Тигрица", "Шикарная фигурка", "Я влюбился в тебя с первого фото. И мое сердце ты покорила навсегда", – написали фолловеры.
Как писали "Дни.ру", в июне дочь Крутого сообщила о возобновлении карьеры. Виктория объявила о выходе своего клипа – она вновь запела. Девушка была вынуждена прервать музыкальную карьеру из-за замужества и рождения дочери.
Напомним, что Игорь Крутой женился в 1995 году на бизнесвумен по имени Ольга. От первого брака у продюсера есть сын Николай, а у его жены – дочь Виктория. С ней у знаменитого композитора сложились хорошие отношения. Также у супругов есть общая дочь Александра.
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