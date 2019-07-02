Певец Таркан перенес сложную операцию

Турецкий поп-исполнитель Таркан перенес операцию. Исполнителю удалили пораженные лимфоузлы на щитовидной железе. Об этом сообщает StarHit.

Артиста уже выписали из больницы. Теперь звезде предстоит пройти длительный курс реабилитации в Германии.

Представители певца сообщили, что восстановление никак не повлияет на гастрольный тур. В сентябре Таркан даст девять концертов в Турции, после чего отправится выступать по европейским городам, передает "Экспресс газета".