Миддлтон с семьей покинула Великобританию перед важным событием

Принц Уильям с женой и детьми отправились на Карибские острова. Они с Кейт Миддлтон начали подготовку ко дню рождения старшего сына Джорджа.

Наследник монаршей четы 22 июля отметит шестилетие. В этот праздничный день с мальчиком рядом будет вся его семья. В путешествие принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли и младших – четырехлетнюю Шарлотту и годовалого Луи.

Вместе с ними улетели на Карибы родители Кейт Миддлтон Кэрол и Майк, а также ее сестра Пиппа и брат Джеймс. К слову, британская королевская семья уже давно облюбовала Карибские острова для отдыха. Так, младшая сестра королевы Елизаветы II принцесса Маргарет называла это место раем и очень любила туда приезжать, передает The Sun. После этого хозяин частного острова Колин Теннант подарил монаршей семье участок в десять акров, где они возвели роскошный особняк.

Подробности предстоящего праздника в честь дня рождения сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма пока не известны, но подготовка уже идет вовсю. В честь торжества Кенсингтонский дворец опубликует новый портрет Джорджа, третьего претендента на британский престол.

Отметим, наследник Кейт Миддлтон и Уильяма учится в школе Томаса в Баттерси, изучая базовые науки. Кроме того, Джордж занимался фехтованием, балетом, садоводством и гончарным делом.

Как писали "Дни.ру", Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. А вот Меган Маркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.

