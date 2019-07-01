Родившую Меган Маркл гонят из страны
Герцогиня Сассекская – американка, и, если она примет британское гражданство, ей могут отказать во въезде в США. Дело в том, что по законам Соединенных Штатов, физические лица обязаны платить налоги вне зависимости от места проживания. Если же Меган Маркл откажется от американского гражданства, ее больше могут не пустить в страну.
Об этом сообщили в Госдепартаменте США, и теперь Меган Маркл и ее недавно появившемуся на свет сыну Арчи Харрисону нужно определяться как можно скорее, передает Еxpress.co.uk. Примечательно, что Меган Маркл уже не раз открещивалась от получения британского подданства.
Будучи гражданкой двух стран одновременно, жене принца Гарри пришлось бы платить налоги обеим государствам. В американском Госдепе указано, что отказ от подданства США из-за налогообложения является одним из веских оснований для запрета во въезде в страну в будущем.
Отмечается, что только в 2018 году от гражданства Соединенных Штатов отказались более 1000 человек, которые не захотели платить двойные налоги. После этого в США были приняты соответствующие меры: те, кто решил отказаться от американского гражданства, больше не смогут его вернуть. На раздумья у Меган Маркл времени почти нет.
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