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"Рак вернулся?": Янковский испугал истощенным видом

Филипп Янковский. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак обнародовала фотографию, на которой запечатлена с актером и режиссером Филиппом Янковским. Вид артиста всерьез обеспокоил общественность.
прочитано 1813 раз

В Instagram скандально известная телеведущая Ксения Собчак выложила снимок с Филиппом Янковским. "Кое-что задумали с Филиппом Янковским😉И это не реклама сети стоматологий как вы могли подумать глядя на это фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Некоторые подписчики сочли, что популярный режиссер имеет нездоровый вид. "Он болен или кокс?", "Янковского не узнать, худой очень. Болеет?", "Тоже его не узнала . Жаль .... В последнее как– то многие из известных людей огорчают внешним видом . Что та этим стоит , неизвестно . Слабость , болезни, распущенность , безысходность.... В любом случае всем сил, жажды жизни , любви к себе и тем , кому дорог", "Да онкология у Янковского!", "Рак вернулся?" – всполошились пользователи Сети.

СМИ сообщали, что в 2009 году у Филиппа Янковского диагностировали фолликулярную лимфому. Пять лет режиссер отказывался от операций и лечения. Самочувствие его ухудшилось в 2014 году. Актер был доставлен в один из лучших онкологических центров Москвы, и врачи обнаружили, что лимфома уже на третьей стадии.

Филипп Янковский перенес семь курсов химиотерапии, потом восстанавливал здоровье в Израиле. В 2016 году стало известно, что он в ремиссии. Позже артист признался, что был болен, однако счастлив сообщить о выздоровлении.

Автор: Наталья Аряева1 июля 2019, 10:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Филиппу Янковскому досталось за страсть

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