"Можно сойти с ума от таких крошек!" – Лобода пришла в восторг от детей Галкина

Пятилетние Лиза и Гарри поздравили своего знаменитого отца с Днем рождения на французском языке. Максим Галкин разместил трогательное видео на своей странице в Instagram.

Гарри и Лиза в очередной раз восхитили подписчиков юмориста. Малыши подготовили для 43-летнего отца выступление, а также вручили сделанные своими руками открытки.

"Я разместил целую сценку, которую они разучили на французском в качестве бонуса к поздравлению", — пояснил под постом Максим Галкин. Среди тех, кого умилил ролик, и известная певица Светлана Лобода. "Можно сойти с ума от таких крошек!!!", - написала артистка. "Какие молодцы!!! Я восхищен!", "Какие они чудесные! Крутые!" — высказались пользователи соцсети.