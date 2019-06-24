"Можно сойти с ума от таких крошек!" – Лобода пришла в восторг от детей Галкина
Гарри и Лиза в очередной раз восхитили подписчиков юмориста. Малыши подготовили для 43-летнего отца выступление, а также вручили сделанные своими руками открытки.
"Я разместил целую сценку, которую они разучили на французском в качестве бонуса к поздравлению", — пояснил под постом Максим Галкин. Среди тех, кого умилил ролик, и известная певица Светлана Лобода. "Можно сойти с ума от таких крошек!!!", - написала артистка. "Какие молодцы!!! Я восхищен!", "Какие они чудесные! Крутые!" — высказались пользователи соцсети.
Телеведущая раскрыла правду о романе пианистки и певца
До звезды дошли слухи о ее личной жизни
Продюсер закатил громкий скандал
Близко знавшая погибшую девушка не выдержала и прокомментировала происходящее
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Анальный секс
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему мужчины такие наглые?
Свекровь не хочет общаться с внуками
Жанна Фриске
Мачеха подкатывает к моему парню.
Раннее облысение
Что меняет роспись?
Но это не призидент в Грузии
Вам нравится женщины за рулём?
Навязчивая девушка
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Беременна от пьющего
Двойное проникновение
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Негры.
Влюбилась в парня подруги
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Конфликт в Чемодановке
Подарил машину, а оформил на себя
Вопрос админу
Как вернуть страсть?