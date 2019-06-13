Уставшего от жены принца Гарри заметили в объятиях красотки-блондинки
Во дворце Хэмптон-корт прошел прием посвященный борьбе со СПИДом в африканских странах Sentebale Audi Concert. На мероприятие были приглашены знаменитости: Том Харди, Розамунд Пайк, Рита Ора, а также августейший отпрыск принц Гарри.
Внук королевы представлял собственный благотворительный проект "Сентебале". Организация создана специально для помощи людям с ВИЧ и СПИДом в Малави, Ботсване и Лесото.
Супруг Меган Марк с удовольствием общался со всеми присутствующими, однако певицу Риту Ору герцог Сассекский окружил каким-то особенным вниманием. Общаться с красавицей-блондинкой ему явно нравилось.
Примечательно, что вокалистка ошиблась с выбором платья. Звезда поп-сцены пришла на прием в крошечном наряде с экстремальным декольте. На фоне скромно одетых гостей она выглядела немного вызывающе. Меж тем неуместный вид Риты совсем не смутил принца Гарри. Герцог Сассекский долго разговаривал с Орой, а после крепко обнял ее.
Отметим, что принца Гарри дома ждет супруга Меган Маркл и маленький сын Арчи, который родился чуть больше месяца назад. Новоиспеченным родителям приходится тяжко. Они уже опостылели друг другу и устали от забот. Им даже пришлось поделить обязанности по уходу за ребенком. Герцогу Сассекскому досталась смена подгузников.
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