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Уставшего от жены принца Гарри заметили в объятиях красотки-блондинки

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: www.globallookpress.com.
Внуку британской королевы приглянулась красавица-блондинка. Принц Гарри встретился с певицей Ритой Орой на благотворительном вечере в Лондоне.
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Во дворце Хэмптон-корт прошел прием посвященный борьбе со СПИДом в африканских странах Sentebale Audi Concert. На мероприятие были приглашены знаменитости: Том Харди, Розамунд Пайк, Рита Ора, а также августейший отпрыск принц Гарри.

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Меган Маркл актриса

Внук королевы представлял собственный благотворительный проект "Сентебале". Организация создана специально для помощи людям с ВИЧ и СПИДом в Малави, Ботсване и Лесото.

Супруг Меган Марк с удовольствием общался со всеми присутствующими, однако певицу Риту Ору герцог Сассекский окружил каким-то особенным вниманием. Общаться с красавицей-блондинкой ему явно нравилось.

Примечательно, что вокалистка ошиблась с выбором платья. Звезда поп-сцены пришла на прием в крошечном наряде с экстремальным декольте. На фоне скромно одетых гостей она выглядела немного вызывающе. Меж тем неуместный вид Риты совсем не смутил принца Гарри. Герцог Сассекский долго разговаривал с Орой, а после крепко обнял ее.

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Публикация от RITA ORA (@ritaora)

Отметим, что принца Гарри дома ждет супруга Меган Маркл и маленький сын Арчи, который родился чуть больше месяца назад. Новоиспеченным родителям приходится тяжко. Они уже опостылели друг другу и устали от забот. Им даже пришлось поделить обязанности по уходу за ребенком. Герцогу Сассекскому досталась смена подгузников. 

Автор: Руслана Алексеева13 июня 2019, 06:33
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Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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