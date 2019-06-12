Подруга с потрохами сдала комплексующую Меган Маркл
Жена принца Гарри появилась на знаменном марше впервые после рождения сына Арчи. В Букингемский дворец Меган Маркл прибыла в карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз.
Во время поездки герцогиня Сассекская выглядела довольной и улыбалась. Однако ее подруга рассказала, что Меган Маркл "отчаянно" не хотела принимать участие в торжествах.
Причина, как утверждает знакомая жены принца Гарри, проста: после родов герцогиня Сассекская еще не пришла в форму и не хотела выглядеть в невыгодном свете рядом со стройной Кейт Миддлтон, сообщает US Weekly.
Меган Маркл выбрала для торжества свободный костюм темно-синего цвета от Givenchy, чтобы скрыть расплывшуюся фигуру. Жена принца Уильяма же повторила шикарный образ испанской королевы Летисии, представ в элегантном желтом наряде.
Еще одной причиной, по которой Меган Маркл не хотела ехать на парад, был грудной ребенок. Герцогиня Сассекская опасается оставить малыша даже на минуту.
Как писали "Дни.ру", 93-летняя королева Великобритании Елизавета II приехала на торжество в отдельной карете. Ее Величество отдала предпочтение белому костюму в клетку. Обозреватели решили, что Елизавета II выглядела слишком серьезной на фоне Меган Маркл и других членов монаршей семьи.
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