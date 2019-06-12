Подруга с потрохами сдала комплексующую Меган Маркл

Герцогиня Сасскеская не хотела присутствовать на параде, посвященном официальному дню рождению королевы Елизаветы II. Меган Маркл пришлось делать вид, что она всем довольна.

Жена принца Гарри появилась на знаменном марше впервые после рождения сына Арчи. В Букингемский дворец Меган Маркл прибыла в карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз.

Во время поездки герцогиня Сассекская выглядела довольной и улыбалась. Однако ее подруга рассказала, что Меган Маркл "отчаянно" не хотела принимать участие в торжествах.

Причина, как утверждает знакомая жены принца Гарри, проста: после родов герцогиня Сассекская еще не пришла в форму и не хотела выглядеть в невыгодном свете рядом со стройной Кейт Миддлтон, сообщает US Weekly.

Меган Маркл выбрала для торжества свободный костюм темно-синего цвета от Givenchy, чтобы скрыть расплывшуюся фигуру. Жена принца Уильяма же повторила шикарный образ испанской королевы Летисии, представ в элегантном желтом наряде.

Еще одной причиной, по которой Меган Маркл не хотела ехать на парад, был грудной ребенок. Герцогиня Сассекская опасается оставить малыша даже на минуту.

Как писали "Дни.ру", 93-летняя королева Великобритании Елизавета II приехала на торжество в отдельной карете. Ее Величество отдала предпочтение белому костюму в клетку. Обозреватели решили, что Елизавета II выглядела слишком серьезной на фоне Меган Маркл и других членов монаршей семьи.