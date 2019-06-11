Показавшая огромную грудь дочь Крутого вновь запела

Наследница музыканта опубликовала пикантные снимки и сообщила о возобновлении карьеры. Приемная дочь Игоря Крутого обескуражила его поклонников.

В личном Instagram наследница знаменитости Виктория показала свежие снимки. На них она демонстрирует большую грудь.

"Очень люблю Москву! Здесь самое красивое женщины (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Куда не глянешь. А Вот к мужчинам есть вопросы!" – написала Крутая.

Также Виктория объявила о выходе своего клипа – она вновь запела. Девушка была вынуждена прервать музыкальную карьеру из-за замужества и рождения дочери.

Отметим, что пышные формы наследницы знаменитости привели в восторг интернет-пользователей. Комментаторы пришли к выводу, что Виктория шикарно выглядит.

"Внешние данные у тебя вышка. надо было тебе в мисс мира участвовать) и вселенная", "Изумительно прекрасная леди😘", "Ну правильно,че такую красоту прятать!)😜Попу мы уже видели,теперь сиси!Боюсь представить,что Викуля покажет еще!)))", "Вот это ГРУДЬ!" – высказались подписчики.

Напомним, что в 1995 году Игорь Крутой женился на бизнесвумен Ольге. Вместе они воспитали дочь супруги музыканта от прошлого брака Викторию и общую дочь Александру. Также у Игоря Крутого есть сын от первого брака Николай.