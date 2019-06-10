Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью

Герцогиня Сассекская обрела неимоверную популярность. Королевский историк Анна Уайтлок раскрыла хитрую стратегию Меган Маркл.

По словам историка, супруга принца Гарри стала самым влиятельным членом монаршей семьи Великобритании с момента рождения ее первого ребенка Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора. Анна Уайтлок полагает, что Меган Маркл оказывает огромное влияние на принца Гарри и имеет "все карты" в их отношениях.

"Меган сейчас находится в более могущественном положении, чем она была с тех пор, как присоединилась к королевской семье. Она замужем за Гарри, он явно обожает ее, она явно оказывает на него большое влияние. Меган невероятно могущественна, и королевская семья знает это, или, если они этого не знают, они должны должным образом это понять", – цитирует историка Express.co.uk. Примечательно, что герцогиня Сассекская является шестым по популярности членом семьи на основании 8 954 интервью, проведенных в период с июня 2018-го по июнь 2019 года.

Королева Великобритании Елизавета II возглавила опрос с 72% общего положительного заключения. Далее в рейтинге идет принц Гарри с 71% и принц Уильям с 69%. Кейт, герцогиня Кембриджская, и принц Филипп заняли места прямо над Меган Маркл – четвертое и пятое соответственно.

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри 8 июня присоединились к монаршей семье, чтобы отметить официальный день рождения королевы в Trooping the Color в Лондоне (по традиции в этот день происходит церемония выноса знамени). День рождения Елизаветы II – 21 апреля, а в июне в Великобритании официально празднуют день рождения монарха Соединенного Королевства.