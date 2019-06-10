Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 10 июня
Лента новостей
10:33
Гороскоп на неделю
10:30
Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
10:28
Обнародованы результаты теста журналиста Голунова на наркотики
10:16
Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
10:10
Запашный попал в страшное ДТП в Москве
09:54
Москвичам пообещали ливни и резкое похолодание
08:46
На Украине перевозбудились от слов Путина
08:39
Личные данные почти миллиона россиян утекли в Сеть
00:10
Собчак раскрыла шокирующие подробности ареста Голунова
22:12
Извращения голого Панина шокировали молодую певицу
20:09
От вышвырнутого Макаревича требуют благодарности
17:28
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с популярным певцом
17:09
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года
16:46
Галкина пристыдили после видео из бассейна
15:55
Трусливый Зеленский насмешил желанием "нокаутировать" Порошенко
15:17
Бред и галлюцинации: на отравившегося Алибасова обрушилась новая беда
14:55
Журналист Голунов дал первое интервью после задержания
14:32
Народ ужаснулся изнеможденному виду звезды "Папиных дочек"
14:02
"Мама только одна": обнимающую свекровь Костенко упрекнули в лицемерии
13:35
"Такой стиль": Дочка Гузеевой оправдалась за нападки матери в эфире
13:35
Алибасов получил зловещее предупреждение после собственных похорон
13:04
Кожевникова меняет фамилию старшему сыну
12:45
Защита Голунова написала заявление на полицейских
12:00
С того света: как покойница Началова помогает снимать фильм о себе
11:40
Затравленный Макаревич сообщил об отмене выступления "Машины времени" у стен Кремля
11:15
Вываливший грязное белье Солнцев пострадал от последствий
11:00
Депутат поддержал введение иммунитета для журналистов и оппозиционеров
10:40
Собчак и Виторгану вручили документы о разводе
10:32
Мямля Зеленский взбесил украинцев своей нерешительностью
06:17
Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ
03:44
Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет
01:12
Пригожин грязно выругался на премии МУЗ-ТВ из-за преследования Валерии безумной фанаткой
23:35
Мадонну поймали на краже у Лободы
20:03
Отравленного Алибасова изнасиловали двое мужчин
19:48
Обследование не выявило следов побоев на теле Ивана Голунова
17:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 июня 2019 года
16:38
Уличенный в извращенном сексе Панин угрожает Харламову
16:19
Под Москвой упал самолет
15:38
Умершего Децла удостоили награды на премии "МУЗ-ТВ"
14:53
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
14:31
Раскоряченную в клетке Волочкову подвесили на 30-метровой высоте
13:55
Бесчувственного Алибасова заставят глотать метровый шланг
13:21
Харламов натравил друга на несчастную Гузееву
13:09
Доведенный народ собирает партизанские отряды для свержения Лукашенко
12:37
Покинутая Порошина взвыла без мужчины
12:32
Рэпер Гуф попал в больницу
11:56
Сексуальная Лорак порадовалась расставанию с бывшим мужем
11:15
Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ
10:49
Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу
10:17
Погрязший в скандалах Эрнст сделал заявление о судьбе шоу "Голос. Дети"
10:13
"Стыдобище": Соболь смачно врезали за атаку беременной Симоньян
08:23
Дима Билан сделал шокирующее признание о своем будущем
06:08
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
04:13
Дочка нашла замену Кудрявцевой
02:15
Площадку "Дома-2" сровняют с землей
00:04
Малахова возбудила полуголая красотка-учительница
22:35
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве спецназовца-героя
22:05
Путин похвалил пригласившего в Донбасс российские войска Зеленского
21:47
"Мы ждем тебя!": Солнцев пообещал научить Алибасова говорить
21:39
На Украине арестованы пять российских самолетов
21:17
Дети Пугачевой вооружились против брата
20:57
В Беверли-Хиллз продают особняк Бреда Питта и его бывшей
20:57
Турчак назвал главную цель цифровой экономики
20:45
"В окружении своих": Народ освистал забравшуюся на верблюда Бузову
20:03
Государственые лотереи помогут развитию спорта в России
20:00
"Малышка-сестренка": Рудковская рассказала о втором ребенке
19:49
Москва нагрелась до 51 градуса
18:53
Путин назвал Зеленского хорошим актером
18:42
"Она омерзительна": бывшую жену Меладзе распекли за откровения о певце
18:32
Совет на выходные
18:02
Проигравшего "Евровидение" Лазарева не пустили на премию МУЗ ТВ
17:51
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками
17:51
Ученые назвали содержащие опасный пластик продукты
17:18
Кожевникову затравили за наглую рекламу
17:13
Смотритель кладбища об ажиотаже на могиле Началовой
16:58
Пригожин осудил Соболь за наглый выпад против Симоньян
16:58
Известную американскую актрису отхлестали веником и напоили водкой в России
16:55
Путин раскрыл новый план России
16:47
Спутал с йогуртом: семья Алибасова подает в суд на производителя "Крота"
16:13
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
16:12
"Москва-Сити" превращается в гастрономический кластер
16:10
Леонтьев проиграл Путину в выносливости
16:04
Володин назвал причину антироссийских санкций
15:32
Володин: Россия ждет от Зеленского конкретных шагов ради мира
15:32
Нетерпеливая Тодоренко высказалась о новой беременности
15:12
Загитова выставила клубничку на всеобщее обозрение
14:52
Житель Петербурга застрелил собаку из-за укуса
14:45
Пугачева сутки развлекала заявившегося в ее дом молодого композитора
14:37
Военные США пожаловались на собственную провокацию против России
14:30
"Угроза выкидыша": Симоньян поставили страшный диагноз
14:25
Налоги в России начнут собирать по-новому
14:05
"У меня росла опухоль": звезда "Чародеев" рассказала о борьбе с раком
13:49
Стало известно об ухудшении состояния Алибасова
13:45
"Хрюшка": беременная невеста Тимати поразила своими формами
13:38
Водитель скончался на месте: в Башкирии машина влетела в дерево
13:16
В Подольске при пожаре погиб человек
13:14
"Бзик, неадекватность, шизофрения": отец рэпера Децла об исчезновении невестки и внука
13:03
Известную спортсменку с Украины зверски убили и утопили
12:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 июня 2019 года
12:41
Должен сидеть: Порошенко вынесли жесткий приговор
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Экологический апокалипсис: Русский север гибнет под кучами мусора
Загнанный в угол Порошенко прилюдно опозорился
"Стыдобище": Соболь смачно врезали за атаку беременной Симоньян
Погрязший в скандалах Эрнст сделал заявление о судьбе шоу "Голос. Дети"
Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу
Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ
Шоу-бизнес

Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Герцогиня Сассекская обрела неимоверную популярность. Королевский историк Анна Уайтлок раскрыла хитрую стратегию Меган Маркл. 
прочитано 377 раз

По словам историка, супруга принца Гарри стала самым влиятельным членом монаршей семьи Великобритании с момента рождения ее первого ребенка Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора. Анна Уайтлок полагает, что Меган Маркл оказывает огромное влияние на принца Гарри и имеет "все карты" в их отношениях.

ПО ТЕМЕ

Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет

Гордячка Маркл в пух и прах разругалась с Миддлтон

Меган Маркл сбегает с новорожденным сыном из страны

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

"Меган сейчас находится в более могущественном положении, чем она была с тех пор, как присоединилась к королевской семье. Она замужем за Гарри, он явно обожает ее, она явно оказывает на него большое влияние. Меган невероятно могущественна, и королевская семья знает это, или, если они этого не знают, они должны должным образом это понять", – цитирует историка Express.co.uk. Примечательно, что герцогиня Сассекская является шестым по популярности членом семьи на основании 8 954 интервью, проведенных в период с июня 2018-го по июнь 2019 года.

Королева Великобритании Елизавета II возглавила опрос с 72% общего положительного заключения. Далее в рейтинге идет принц Гарри с 71% и принц Уильям с 69%. Кейт, герцогиня Кембриджская, и принц Филипп заняли места прямо над Меган Маркл – четвертое и пятое соответственно.

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри 8 июня присоединились к монаршей семье, чтобы отметить официальный день рождения королевы в Trooping the Color в Лондоне (по традиции в этот день происходит церемония выноса знамени). День рождения Елизаветы II – 21 апреля, а в июне в Великобритании официально празднуют день рождения монарха Соединенного Королевства.

Автор: Валерия Нарская10 июня 2019, 11:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Должен сидеть: Порошенко вынесли жесткий приговор
"Обида и ревность": Лукашенко попался на странном поведении
Новый срок Путина привел в ужас американцев
Зеленский сделал заявление об отставке

Шоу-бизнес

Растроганный Киркоров завалил цветами могилу любимой женщины
У беременной Анастасии Решетовой начались проблемы со здоровьем
Головин из "Кадетства" игнорирует тяжелобольную внебрачную дочь
Ждет третьего ребенка: Германика появилась на красной дорожке с большим животом

Проишествия

Неожиданный поворот в деле об убийстве балерины Большого
Удар ножом в сердце: под Москвой боец спецназа погиб в драке с озверевшей толпой
Задушил колготками: чудовищные детали убийства любовницы российским чиновником
Леденящие душу подробности взрыва в Дзержинске

Lifestyle

"Манюня" из Молодежного театра довела до слез
Легендарный Алан Парсонс везет в Москву свой первый альбом за 15 лет
"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Бузову унизили на премии МУЗ-ТВ

Певице не помогли даже верблюды
Шоу-бизнес

Малахова возбудила полуголая красотка-учительница

Шоумен заинтересовался историей провинциального педагога
Происшествия

Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта

Тело мужчины сбросили в пруд
Шоу-бизнес

Родившая Меган Маркл впервые вышла в свет

Герцогиня Сассекская появилась на параде в честь королевы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Боль и страдания: Алибасову вынесли неутешительный приговор
У Панкратова-Черного не осталось здоровых органов

Фоторепортажи

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку
"У нас круче": звезды блеснули на красной дорожке премии МУЗ-ТВ
Рианна взбудоражила народ серий "горячих" фото
Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

Спорт

Тяжело переживала: сдавшей Тарасовой вынесли жесткий приговор
Аршавина прижали к стенке за долги
Избитый женой Ягудин не успел в туалет
Россию пинками гонят с Олимпиады-2020 из-за допинг-скандала

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru