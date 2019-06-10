Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
По словам историка, супруга принца Гарри стала самым влиятельным членом монаршей семьи Великобритании с момента рождения ее первого ребенка Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора. Анна Уайтлок полагает, что Меган Маркл оказывает огромное влияние на принца Гарри и имеет "все карты" в их отношениях.
"Меган сейчас находится в более могущественном положении, чем она была с тех пор, как присоединилась к королевской семье. Она замужем за Гарри, он явно обожает ее, она явно оказывает на него большое влияние. Меган невероятно могущественна, и королевская семья знает это, или, если они этого не знают, они должны должным образом это понять", – цитирует историка Express.co.uk. Примечательно, что герцогиня Сассекская является шестым по популярности членом семьи на основании 8 954 интервью, проведенных в период с июня 2018-го по июнь 2019 года.
Королева Великобритании Елизавета II возглавила опрос с 72% общего положительного заключения. Далее в рейтинге идет принц Гарри с 71% и принц Уильям с 69%. Кейт, герцогиня Кембриджская, и принц Филипп заняли места прямо над Меган Маркл – четвертое и пятое соответственно.
Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри 8 июня присоединились к монаршей семье, чтобы отметить официальный день рождения королевы в Trooping the Color в Лондоне (по традиции в этот день происходит церемония выноса знамени). День рождения Елизаветы II – 21 апреля, а в июне в Великобритании официально празднуют день рождения монарха Соединенного Королевства.
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