Раскрыт главный секрет Лазарева на "Евровидении"
В небольшом отрывке видно, что Сергей Лазарев в белой рубашке и брюках стоит на сцене в окружении восьми зеркал. В них отражается сам певец. В какой-то момент он оказывается под дождем. "Летящие кометы сменяют проливной дождь, после чего на экране облака сгущаются и ударяет молния", — сказано на официальном сайте "Евровидения".
Можно предположить, что зрители увидят в полном номере певца еще не один спецэффект. Организаторы музыкального конкурса рассказали, что выступление Сергея Лазарева не будет похоже на сюжет клипа Scream. В нем показана история принцессы и ее принца, которые защищают друг друга от нечистых сил.
Наконец-то главный секрет раскрыт: пользователи Сети смогли увидеть, каким будет номер российского артиста. Однако, по признанию Сергея Лазарева, всех тайн выступления этот ролик не раскрыл. Он поделился роликом с частью выступления в своем Instagram, передает телеканал "360".
"Ну что же! Вот и официальный отрывок первой репетиции!!! Мало пока, что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!", – написал Сергей Лазарев. За несколько часов видео репетиции Сергея Лазарева набрало на Youtube более 92 тысяч просмотров. Напомним, "Евровидение-2019" проходит в Тель-Авиве.
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