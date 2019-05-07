Раскрыт главный секрет Лазарева на "Евровидении"

Первая репетиция исполнителя на международном музыкальном конкурсе попала на видео. Организаторы "Евровидения-2019" опубликовали минутное видео, на котором Сергей Лазарев исполняет свой номер, на Youtube.

В небольшом отрывке видно, что Сергей Лазарев в белой рубашке и брюках стоит на сцене в окружении восьми зеркал. В них отражается сам певец. В какой-то момент он оказывается под дождем. "Летящие кометы сменяют проливной дождь, после чего на экране облака сгущаются и ударяет молния", — сказано на официальном сайте "Евровидения".

Можно предположить, что зрители увидят в полном номере певца еще не один спецэффект. Организаторы музыкального конкурса рассказали, что выступление Сергея Лазарева не будет похоже на сюжет клипа Scream. В нем показана история принцессы и ее принца, которые защищают друг друга от нечистых сил.

Наконец-то главный секрет раскрыт: пользователи Сети смогли увидеть, каким будет номер российского артиста. Однако, по признанию Сергея Лазарева, всех тайн выступления этот ролик не раскрыл. Он поделился роликом с частью выступления в своем Instagram, передает телеканал "360".

"Ну что же! Вот и официальный отрывок первой репетиции!!! Мало пока, что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!", – написал Сергей Лазарев. За несколько часов видео репетиции Сергея Лазарева набрало на Youtube более 92 тысяч просмотров. Напомним, "Евровидение-2019" проходит в Тель-Авиве.