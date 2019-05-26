Друг случайно проговорился о гадком вранье Маркл
Визажист и по совместительству друг королевской особы Дэниел Мартин давал интервью. Во время беседы с журналистами он сообщил, что герцогиня не пользуется услугами стилистов. Якобы об этом ему говорила сама Меган Маркл. Жена принца хвасталась, что самостоятельно занимается собственным имиджем.
Меж тем внимательные поклонники тут же почувствовали подвох. Еще в прошлом году невестка королевы рассказывала, что над ее гардеробом поработали лучшие специалисты в области моды. Особо Меган Маркл отмечала подругу – известного стилиста Джессику Малруни.
К слову, сама Джессика также говорила, что Меган советуется с ней. Малруни даже сказала как-то, что герцогиня под ее руководством потратила полмиллиона долларов только на одежду для беременных.
Известно также, что Меган Маркл часто интересуется мнением канадского стилиста Талии Брау-Толл. Более того, супруга принца Гарри сотрудничала с этим специалистом более 10 лет.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Меган Маркл гадко врет всем вокруг. То ли дело заклятая товарка герцогини – супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская открыто признает, что выбирает наряды с помощью профессионалов. Об этом сообщает 7 Дней.ru.
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