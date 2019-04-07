"Выглядит более чем достойно": Ротару поразила внешним видом после тяжелой болезни
Эксперт не согласилась с фанатами. Стилист внимательно изучила фотографии исполнительницы и заявила, что 71-летняя София Ротару выглядит "более чем достойно" для своего возраста. По ее мнению, многие 50-летние женщины могут только мечтать о такой внешности.
Она подтвердила, что знаменитость много раз обращалась к услугам пластического хирурга для того, чтобы улучшить свой облик. Но таковы требования ее профессии. Певица должна постоянно ухаживать за собой, чтобы не разочаровывать поклонников.
Стилист также похвалила гардероб исполнительницы. София Ротару всегда выбирает скромную одежду. "Одета она скромно, не вычурно, бессмертная классика черного и белого, поэтому выглядит весьма элегантно и стильно", – рассказала Domjur в интервью корреспонденту "Дни.ру".
Певица также соблюдает меру в макияже. Она не использует выделяющиеся румяна и ярко-красные помады. "Все очень сдержанно и аккуратно", – добавила эксперт. Она заявила, что всем звездным ровесницам следует брать с исполнительницы пример.
Напомним, что в прошлом году София Ротару почувствовала себя плохо на корпоративе. Врачи диагностировали у нее гипертонический криз. После этого у артистки начались проблемы с памятью, она перестала узнавать собственных помощников. Медики предположили, что исполнительница перенесла на ногах множество сердечных приступов.
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