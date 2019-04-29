Ротару в прозрачном платье похвасталась идеальной фигурой

Певица удивила пользователей Сети. 71-летняя София Ротару выложила в Instagram снимки, продемонстрировав свою неувядающую красоту.

Артистка в очередной раз доказала, что может дать фору молодым. Она опубликовала фото в полупрозрачном черном платье с вышивкой, которое привело в восторг поклонников.

Фигура Софии Ротару словно у девушки. Видно, что у певицы нет проблем с лишним весом. Можно позавидовать и гладкой коже певицы. "Шикарная, очаровательная, неувядающая!!! Смотришь на Вас, и глаз радуется", "Женщина, которая с годами только хорошеет!", "Наша красавица, любимая, родная, самая-самая лучшая, вне возраста и вне конкуренции", "Как можно выглядеть так хорошо?" – одарили комплиментами исполнительницу фолловеры.

Отметим, о своих секретах красоты София Ротару рассказывала не раз. Например, чтобы экстренно сбросить вес, она садится на специальную диету. Три дня звезда ест только рис без соли, три дня – овощи в любом виде и три дня – только фрукты. Не забывает певица про тренировки и посещение бассейна.

Как писали "Дни.ру", София Ротару держится очень достойно и старается быть привлекательной, несмотря на проблемы со здоровьем. Ранее у артистки якобы вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз ей ставили в 27 лет), и она проходит химиотерапию. Но ходят слухи и о том, что якобы это выдуманный диагноз, а настоящий гораздо хуже.