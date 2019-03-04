"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова

На 64-м "Евровидении", которое с 14 по 18 мая будет петь и плясать в Израиле, нашу страну будет представлять Сергей Лазарев. Поедет он на этот конкурс песни уже во второй раз. Хотя многие считают, что Александр Панайотов достоин участвовать там не меньше.

Панайотову катастрофически не везете с поездкой на "Евросонге". Сразу после его участия в 5-м сезоне шоу "Голос" в 2016-м году, где он занял 2-е место, стали говорить, что Александр будет петь на "Евровидении". Но в Стокгольм в итоге отправили Сергея Лазарева.

В 2017-м наша страна по политическим причинам в главном песенном конкурсе Европы не участвовала, а в 2018-м, когда все снова были уверены в кандидатуре Александра Панайотова, в Лиссабон отправили Юлию Самойлову. И в итоге это было одним из самых провальных выступлений нашей страны...

В этом году Панайотов не мог поехать по причине того, что считается артистом из пула Первого канала, а за отбор и подготовку участника теперь по правилам отвечает "Россия". Впрочем, исполнитель не теряет надежды. "Один знаменитый экстрасенс сказал мне, что я буду представлять страну на "Евровидении", – сделал сенсационное заявление Панайотов в беседе с корреспондентом Dni.Ru. – И не доверять ему у меня нет оснований, потому что уже сбылось все, что он мне напророчил".

"2020 – отличное на мой взгляд, сочетание цифр, чтобы поехать на "Евровидение", – улыбается певец. – Я уверен, что в итоге все равно туда отправлюсь. Но если этого не случится, то я официально объявлю, что отказываюсь впредь от участие в этой гонке и прошу не включать меня ни в какие шорт-листы претендентов на поездку, куда, кстати, я всегда попадаю без своего ведома".

Даже в качестве зрителя Александр Панайотов, как он сам признался, в этом году в Тель-Авив не собирается – слишком дорогое удовольствие. Билеты на шоу, перелет и гостиница – все это выльется в копеечку. А Панайотов не привык сорить деньгами и ведет скромный образ жизни.