От смертельной болезни Ротару спасают химиотерапией
С конца 2018 года София Ротару не приезжает с концертами в Россию. Более того, певица отказалась выступать на таких престижных фестивалях как "Песня года" и "Золотой граммофон". А еще исполнительница не принимает предложения о корпоративах. Сама София Ротару утверждала, что не хочет накалять обстановку между Россией и Украиной. Однако теперь появилась информация, что всему виной проблемы со здоровьем певицы.
По некоторым данным, у Софии Ротару вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз певице ставили в 27 лет) и ей приходится проходить химиотерапию, компетентно сообщает "Экспресс газета". Однако муссируются слухи, что истинный диагноз "хуторянки" куда хуже. Неслучайно артистка давно не выходит в свет, не выступает и даже не публикует свежие фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Отметим, что в прошлом году Софии Ротару стало плохо на корпоративе, у нее диагностировали гипертонический криз. После этого у артистки начались проблемы с памятью – она перестала узнавать собственных помощников. Врачи предположили, что София Ротару перенесла на ногах множество сердечных приступов.
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