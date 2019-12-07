"Одинаковые или нет?": дочь Виторгана показала голую грудь во всей красе

Стоит ли говорить, что ее появление в новом фильме Оксаны Карас "Выше неба", тем более в откровенно сцене, вызвало настоящий переполох? Девушка сыграла одну из дочерей главной героини, роль которой исполнила Виктория Толстоганова.
В одной из наиболее приличных сцен Полина предстала вместе с коллегами по съемочной команде в купальнике. Изумрудный комплект из полушорт и лифчика подчеркнули фигуру дочери знаменитого актера, однако следующее ее появление в пикантном образе просто сбило поклонников с ног.
Во время же другой сцены, где сестры пытаются понять – одинаковые ли груди у старшей или же нет наследнице Виторгана пришлось серьезно оголиться. В кадре она вместе с актрисой Таисией Вилковой разглядывает свой бюст перед зеркалом. Героиня Полины интересуется мнением родственницы, однако та пытается убедить сестру, что все в порядке. В конечном итоге, девушка не выдерживает и задает конкретный вопрос: "Одинаковые или нет?".
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Совок гнойный как рана с опарашами всё было хорошо и правильно
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
До мужа было 30 мужчин
Какой подарок хотите на новый год?
АВТОБУС УЛЕТЕЛ В РЕКУ ,В ЗАБАЙКАЛЬЕ.
Как это остановить?
В самом деле - ответьте.