Народ погнал прочь недовольную приемом Вайкуле

Лайма Вайкуле стала Лауреатом премии "Золотой граммофон". Артистке вручили статуэтку за "вклад в отечественную музыку". Получая награду, артистка отметила, что зрители в зале немного вялые.
"Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты – так, между прочим, как будто пепельницу мне дали", – процитировал шутку Лаймы Вайкуле латвийский портал Delfi.
Отметим, что замечание звезды подействовало. Зал немного оживился.
Между тем в СМИ появилась информация о том, что знаменитость обиделась на россиян. Якобы артистке не понравилось, что ее не поприветствовали овациями.
Менеджер звезды поспешил опровергнуть новости о недовольстве Лаймы Вайкуле. Андрей Латковский в беседе с Rueconomics.ru сообщил, что "ничего особенного не произошло", а прием в России был "хорошим".
Несмотря на оперативный комментарий директора певицы, в Сети разгорелся крупный скандал. Россияне ответили на "обиду" Лаймы Вайкуле. Интернет-обыватели порекомендовали латвийской звезде петь дома или в более "дружественных" государствах. Артистку погнали прочь. Ее "отправили" с концертами в Юрмалу (там звезда проживает постоянно), в США и на Украину.
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