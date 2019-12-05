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Народ погнал прочь недовольную приемом Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: www.globallookpress.com
Неудачно брошенная фраза спровоцировала скандал вокруг певицы Лаймы Вайкуле. Представителям звезды пришлось оправдываться.
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Лайма Вайкуле стала Лауреатом премии "Золотой граммофон". Артистке вручили статуэтку за "вклад в отечественную музыку". Получая награду, артистка отметила, что зрители в зале немного вялые.  

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Лайма Станиславовна Вайкуле певица

"Что-то вы не очень хорошо хлопали мне сегодня. Вроде сегодня мне будут вручать что-то самое-самое-самое, а аплодисменты – так, между прочим, как будто пепельницу мне дали", – процитировал шутку Лаймы Вайкуле латвийский портал Delfi.

Отметим, что замечание звезды подействовало. Зал немного оживился.

Между тем в СМИ появилась информация о том, что знаменитость обиделась на россиян. Якобы артистке не понравилось, что ее не поприветствовали овациями.

Менеджер звезды поспешил опровергнуть новости о недовольстве Лаймы Вайкуле. Андрей Латковский в беседе с Rueconomics.ru сообщил, что "ничего особенного не произошло", а прием в России был "хорошим".

Несмотря на оперативный комментарий директора певицы, в Сети разгорелся крупный скандал. Россияне ответили на "обиду" Лаймы Вайкуле. Интернет-обыватели порекомендовали латвийской звезде петь дома или в более "дружественных" государствах. Артистку погнали прочь. Ее "отправили" с концертами в Юрмалу (там звезда проживает постоянно), в США и на Украину.

5 декабря 2019, 16:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Вайкуле и Ревва показали страсть в Юрмале

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
А по сопатке?
уточняю
Ответить
дутыми перекроенными лободами и жырными и вульгарными милявскими
Гость
Ответить
да они обдолбались там в редакции
Лайма шикарная, стильная, талантливейшая женщина, несравнимая с вашими лободами и милявскими
икона стиля!
Гость
Ответить
На такой журналистский БРЕД реагируют недалёкие люди. Вайкуле интелегентный и образованный человек и до-такого никогда не опустится. И ещё....в Латвии русских ..не гнобят.. Работаю в латышском коллективе и стараюсь общаться на латышском. ...что в полне нормально -знание государственного языка.Во всём помогают.
Гость
Ответить
Злобная женщина
Гость
Ответить
что вы несёте, дешёвые журнашлюхи?! опять киряли по чёрному?
Гость
Ответить
Старуха Лайма уподобляется Пугалкиной! Только подзабыла, что Пугалкина дома, а "нам европейцам нельзя в Крым" с вражеской Латвии, где гнобят русских. Сказала бы спасибо, чтобы вообще пускают в Россию, а то пела бы на хуторах Прибалтики и Украины! Цаца какая, мало ей хлопают!
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