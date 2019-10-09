Получившая пощечину на шоу Волочкова: Очень тяжело переживаю предательство

Анастасия Волочкова разоткровенничалась в соцсети. Скандально известная балерина призналась, что очень доверчива, отчего не раз становилась жертвой предательства.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Анастасия Волочкова призналась, что быстро привязывается к людям. Причем стремительно же и начинает доверять и даже влюбляется. Подобная доверчивость балерины, по ее словам, воспринимается людьми как недостаток, однако она сама так не считает, хотя и не скрывает, что часто оказывалась обманутой и разочарованной.

Артистку не раз предавали. "Я очень тяжело переживаю предательство.. 🙈 Очень тяжело... Очень болезненно всегда для меня, как и для многих из вас, наверняка, РАЗОЧАРОВАНИЕ в людях, которым веришь без остатка.. 😔 Разочарование в поступках людей и в их недобропорядочность и невежестве, зачастую (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Анастасия Волочкова.

Впрочем, даже в такой ситуации балерина не теряет присущего ей оптимизма. Так, она отметила, что на смену плохим людям непременно приходят "одаривающие светом" и хорошие.

Ранее Анастасия Волочкова попала в неприятную ситуацию во время съемок ток-шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись". Очередной выпуск был посвящен скандалу вокруг наркотиков, якобы обнаруженных в трусах актрисы Натальи Бочкаревой. Телеведущая Дана Борисова негативно высказалась на эту тему, а когда Анастасия Волочкова встала на защиту артистки, то досталось и ей.

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