Борисова о конфликте с балериной: Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой

Знаменитости поскандалили на записи шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Дана Борисова публично назвала Анастасию Волочкову алкоголичкой.
Однако сегодня, 7 октября, телеведущая говорит, что балерину ни в чем не обвиняла, поэтому конфликта между ними нет. В то же время Борисова отметила, что на самом деле считает Волочкову зависимой от спиртосодержащих напитков.
"Мне глубоко плевать на проблемы Волочковой, просто назвала вещи своими именами. Я действительно считаю, что она много пьет", – сказала телеведущая.
Дана Борисова отметила, что пагубное пристрастие сказывается на внешности балерины и ее поведении. Анастасия, по мнению Даны, ведет себя агрессивно именно из-за зависимости.
К слову, Анастасия Волочкова тоже не считает произошедшее на шоу "Звезды сошлись" конфликтом. По словам балерины, телеведущая после эфира сказала, что ее слова были шуткой.
Отметим, что это не первый конфликт Даны Борисовой и Анастасии Волочковой. Два года назад телеведущая призывала лечить танцовщицу от пагубного пристрастия к спиртному, в то время как последняя заявляла, что в помощи наркологов не нуждается. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, позже Волочкова заблокировала Борисову в соцсетях.
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