Елизавета II заперла объявивших друг другу войну Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Слухи из королевского дворца Великобритании показывают, что герцогиням Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось на время праздников забыть о своих разногласиях и провести время вместе. Свою руку к произошедшему приложила королева Елизавета II.

Если верить сплетням и то и дело появляющимся в прессе "сливам" знакомых с ситуацией источников, то отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл стали стремительно портиться практически сразу после свадьбы бывшей актрисы и принца Гарри. Происходящее назвали едва ли не войной.

Однако, рассказывают инсайдеры, если во время Первой мировой войны английские и немецкие солдаты могли отложить свои ружья, чтобы во время передышки между боевыми столкновениями сыграть в футбол, то и герцогини сумели найти в себе силы провести праздничный вечер мило и ничем не выказывая взаимных претензий.

После новогодней речи Елизаветы II, которую королевская семья смотрела вместе, в ход пошли настольные игры. Обе дамы оказались заперты в помещении друг с другом и были вынуждены контактировать.

"Беременная Меган не пила, но у Кейт был стакан или два вина, и все были в приподнятом настроении. Они смеялись вместе. Вы бы ни за что не догадались, что между ними было какое-то напряжение. Это был чудесный день и ночь", – цитирует издание Express свидетеля произошедшего.

Известно, что жены принцев несколько дней провели вместе в королевском поместье Елизаветы II в Норфолке. Публика видела их во время традиционного похода в церковь и других протокольных мероприятий.

"Королева хотела, чтобы отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл улучшились, и ее желание исполнилось", – признался инсайдер. В этот момент Елизавета II, приложившая свою руку к нормализации ситуации внутри семьи, смогла вздохнуть с облегчением. Впрочем, некоторые считают, что герцогини забыли старые обиды лишь на время и вскоре их конфликт может выйти на новый виток.