Запрещенный Киркоров подложил свинью судьям украинского телешоу

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Понедельник 31 декабря
Лента новостей
17:06
С борта самолета в оперативный штаб: президент России прибыл в Магнитогорск
16:26
Володин встретит Новый год на борту самолета
15:02
Володин выразил соболезнования в связи со взрывом в Магнитогорске
14:36
Мошенники решили нажиться на горе людей из Магнитогорска
13:22
В Москве задержали американского шпиона
12:58
Две мощные красотки: как живут женившиеся друг на друге хоккеистки из США и Канады
12:17
Взрыв жилого дома в Магнитогорске попал на видео
10:51
Миддлтон с дробовиком заняла место кричащей Маркл
10:21
Подъезд сложился, как карточный домик: очевидец о взрыве в Магнитогорске
09:21
Взрыв газа в Магнитогорске: обрушился подъезд, десятки пострадавших под завалами
07:29
Звезда "Дома-2" беспринципно наживается на грязи
07:05
Главный Дед Мороз страны поздравил "Дни.ру" с Новым годом
06:19
Астрологический прогноз с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года
06:13
Жизнь не будет прежней: что ждет россиян в 2019 году
01:10
Главные политические счастливчики 2018 года
23:54
К чему снится новогоднее обращение президента
23:09
Интарс Бусулис поздравил "Дни.ру" с Новым годом
20:11
"Измены не было!": Собчак нашли нелепое оправдание
20:10
Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу
19:03
Бизнес-гороскоп на январь 2019 года
18:00
Потратившая бешеную сумму Седокова встретит Новый год на работе
17:34
Михалкова поставила жирную точку в расколе "Уральских пельменей"
17:27
"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
16:55
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 декабря 2018 года
16:27
Неузнаваемого мужа Александровой приняли за Овечкина
16:17
В центре Петербурга охранники избили посетителя бара
15:59
Задержан убийца похищенной на машине москвички
15:36
Подурневшей Джулии Робертс поставили неутешительный диагноз
15:24
Помолодевшую на 10 лет Лолиту без макияжа перестали узнавать
15:06
Деликатесы новогоднего телеэфира: что смотреть под елкой
14:52
Собчак и Виторгана застукали вместе после скандала с разводом
14:07
Волочкова в образе Пугачевой сделала громкое заявление о любимом мужчине
13:42
"В СИЗО есть местечко": зверски избившего жену Башарова собирают в тюрьму
13:17
"Аж согнулась": на Рудковскую напали в канун праздника
13:06
Суеверная Боня покинула Россию перед Новым годом
12:33
"Низкий поклон": Мишулина упала в ноги спасителю Малахову
12:00
Ведущий "Дома-2" вывел на чистую воду шарлатанов из "Школы экстрасенсов"
11:44
"Приготовил подарочек": сын предъявил жуков ошарашенному Галкину
11:17
Брыльска дала по рукам очарованному Боярскому
11:08
"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
10:59
Как избежать обжорства на новогодних каникулах
10:35
Сидит и караулит: любовницу Тимати преследует безумец
10:15
Растроганный Басков разрыдался из-за обещания Кобзона
10:02
Павел Буре в третий раз стал отцом
07:11
Любовный гороскоп на январь 2019 года
07:02
Жасмин поздравила "Дни.ру" с Новым годом
06:09
Потерявшая ребенка в тюрьме звезда шоу "Дом-2" жалеет о набранных килограммах
06:08
К чему снятся бенгальские огни
05:07
Приметы Нового года
01:17
Хромая утка и пьяница Порошенко: главные политические неудачники 2018 года
23:54
К чему снится свинья
23:11
Таисия Повалий поздравила "Дни.ру" с Новым годом
23:08
Гороскоп здоровья на январь 2019 года
21:54
Певицу Славу закрыли грудью после скандала с тяжелобольными детьми
21:47
"Всех выслать": русофоба Ковтуна гонят из России
21:41
Националиста Тесака повторно приговорили к 10 годам тюрьмы
21:33
Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
21:27
В Башкирии произошло смертельное ДТП
21:25
Известный режиссер и его жена срочно доставлены в больницу
21:16
"Был с другой бабой": подробности развода певицы Бьянки с мужем
21:11
Волжанку "избавили от порчи" на улице за 200 тысяч рублей
20:54
В Ижевске два человека пострадали из-за пьяного водителя
20:51
В семье Татьяны Овсиенко произошла трагедия
20:21
В Москве зарезали известного бизнесмена
20:10
В Свердловской области двое подростков избили врача палками
20:02
Смерть перечеркнула новогодние планы Винокура
19:39
Сын плюнул на Брэда Питта в Рождество
19:33
Басков рассказал о последних словах умирающего Леонтьева
18:39
В Тюмени строители устроили потоп
18:20
Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
18:16
"Знакомы больше шести лет": новая пассия Кузьмина ошарашила заявлением у Малахова
18:03
Под Омском полностью сгорела фура
17:38
"Уже жрут": Гузеева откровенно о корпоративе программы "Давай поженимся!"
17:15
Дочь Маликова в купальнике возбудила народ после скандала с гнусным обманом
17:02
В бассейне с другим: муж завыл от вида голой Пугачевой
17:00
В Нижнем Новгороде накрыли наркопритон
16:57
Оставивший детей Киркоров пустится во все тяжкие
16:56
Одаренная дочь Тимати бросила вызов Волочковой
16:47
"Никто не позвонил": коллеги проигнорировали онкобольных Сенчукову и Рыбина
16:31
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
16:29
В Краснодаре загорелся вещевой рынок
16:24
"Тебя скоро выгонят!": Кудрявцева устроила выволочку Волочковой
16:09
Поглумившегося над сиротами Шнурова согнули в бараний рог
15:57
Меган Маркл рассекретила шокирующие данные о принце Гарри
15:54
Дочь лишила ошарашенную Стриженову новогоднего отдыха
15:27
Счастливая Седокова объявила о пополнении
15:27
В центре Петербурга жилой дом под угрозой обрушения
15:16
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
14:49
Полмиллиона за платье: расточительность пышки из шоу "Дом-2" взбесила народ
14:47
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
14:41
В Ижевске ребенка сбили на пешеходном переходе
14:35
Порошенко остался в одиночестве перед Новым годом
14:29
В России запретили товары с Украины
14:05
Жена Мамаева рассказала о празднике без мужа
13:58
Водонаева стала жертвой преступников
13:44
Куда пропала юная дочь Анастасии Волочковой
13:43
Раскрыта причина обжорства
13:42
В Башкирии пенсионер на грузовике насмерть сбил женщину
13:26
Зазнавшегося Фадеева жестко спустили с небес на землю
13:25
Крутой развлекался со свиньей под елкой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу
В бассейне с другим: муж завыл от вида голой Пугачевой
"Низкий поклон": Мишулина упала в ноги спасителю Малахову
Певицу Славу закрыли грудью после скандала с тяжелобольными детьми
"В СИЗО есть местечко": зверски избившего жену Башарова собирают в тюрьму
Басков рассказал о последних словах умирающего Леонтьева
Шоу-бизнес

Запрещенный Киркоров подложил свинью судьям украинского телешоу

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press/ Anatoly Lomokhov
В канун Нового года на украинском телевидении состоялся суперфинал девятого сезона "Х-фактор". Певец Филипп Киркоров порадовал наставников музыкального шоу памятными сувенирами.
прочитано 423 раза

В этот вечер на сцену "Х-фактора" вышли двенадцать участников прямых эфиров. Каждый исполнил свой лучший номер, превратив заключительный выпуск программы в красочный концерт.

ПО ТЕМЕ

Басков рассказал о последних словах умирающего Леонтьева

Оставивший детей Киркоров пустится во все тяжкие

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

За главный приз в миллион гривен сражались два участника – Дима Волканов, наставником которого выступал Андрей Данилко и подопечные Насти Каменских группа "ZBSband". Последние, кстати, стали победителями.

Во время эфира Данилко передал подарки от Филиппа Киркорова. Экс-супруг Аллы Пугачевой  решил подложить под новогодние елки судей украинского шоу фарфоровые фигурки свинок. Андрей отметил, что поп-король является давним поклонником "Х-фактора".

К слову, сам Филипп Бедросович на съемках появиться не мог. Артисту запрещен въезд на Украину. По мнению властей Незалежной, Киркоров "поддерживает агрессивную политику Москвы", так как "выступает в оккупированном Крыму".

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян одобрил поступок поп-короля. По мнению общественника, Филипп способствует воссоединению двух братских народов.

"Честно говоря, не ожидал, что у нас с Киркоровым окажется общее увлечение. Я, как и Филипп, очень люблю украинское шоу Х-Фактор. Оно абсолютно не политическое и объединяющее людей. Каждую неделю с сентября по декабрь смотрю его в интернете. Там царит только прекрасная музыка и отличное шоу. Жаль, что у нас этот проект закрыли. На мой вкус "Фактор-А" был по уровню организации несоизмерим с украинским "Х-Фактором". Мне кажется, что даже российский "Голос" до него не дотягивает. Конечно, я слегка удивлен был увидеть Киркорова в эфире этого шоу, ведь на "Миротворце" и ему за поездки в Крым запрещен въезд на Украину. Но есть вещи, которые не знают преград и Данилко его вывел на прямую видеосвязь с телешоу, а летом приезжал на "Новую волну" в Сочи. Спасибо Андрею Данилко за то, что продолжает налаживать мосты между Россией и Украиной. Вот кто настоящий миротворец", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Автор: Руслана Алексеева31 декабря 2018, 19:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова

567

комментарии

Политика

Москва распекла подло напавших на Путина Меркель и Макрона
"Я пошутил": Лукашенко выкрутился из неловкого положения перед Путиным
Меркель полюбезничала с Путиным после жесткого ультиматума
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству

Шоу-бизнес

Лазарев разбил зализывающего сердечные раны Билана
Дети бросят Сябитову в Новый год в одиночестве
"Дайте по морде кто-нибудь": бывший шокировал беременную звезду "Дома-2"
"Просто бомба": Нюша оголилась впервые после родов

Проишествия

"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
Королева красоты загорелась на церемонии награждения (видео)
Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Провалившиеся глаза и синие губы: умирающий Петросян шокировал юную любовницу

Юморист оказался инфицирован бывшей женой
Шоу-бизнес

Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова

Спусковым крючком для рассуждений сетевых сплетников стала эротичная фотография актрисы
Шоу-бизнес

Миддлтон с дробовиком заняла место кричащей Маркл

Герцогиня Кембриджская отлично стреляет
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова

Оказалось, что у певицы и короля российской эстрады есть точка соприкосновения

Гороскоп

Астрологический прогноз с 31 декабря 2018 по 6 января 2019 года
Бизнес-гороскоп на январь 2019 года
Любовный гороскоп на январь 2019 года
Гороскоп здоровья на январь 2019 года

Фоторепортажи

"Мисс Интернешнл" потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок
Крутой развлекался со свиньей под елкой
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир

Спорт

"Какие милые": Медведева появилась на публике с возлюбленным
Дебошир Мамаев пошел на хитрость в СИЗО
Невероятный прыжок Загитовой попал на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года

Регионы

Названа дата обрушения просевшего Крымского моста
Челябинец выкупил гей-видео и сдал вымогателей полиции
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru