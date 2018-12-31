Запрещенный Киркоров подложил свинью судьям украинского телешоу

В канун Нового года на украинском телевидении состоялся суперфинал девятого сезона "Х-фактор". Певец Филипп Киркоров порадовал наставников музыкального шоу памятными сувенирами.

В этот вечер на сцену "Х-фактора" вышли двенадцать участников прямых эфиров. Каждый исполнил свой лучший номер, превратив заключительный выпуск программы в красочный концерт.

За главный приз в миллион гривен сражались два участника – Дима Волканов, наставником которого выступал Андрей Данилко и подопечные Насти Каменских группа "ZBSband". Последние, кстати, стали победителями.

Во время эфира Данилко передал подарки от Филиппа Киркорова. Экс-супруг Аллы Пугачевой решил подложить под новогодние елки судей украинского шоу фарфоровые фигурки свинок. Андрей отметил, что поп-король является давним поклонником "Х-фактора".

К слову, сам Филипп Бедросович на съемках появиться не мог. Артисту запрещен въезд на Украину. По мнению властей Незалежной, Киркоров "поддерживает агрессивную политику Москвы", так как "выступает в оккупированном Крыму".

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян одобрил поступок поп-короля. По мнению общественника, Филипп способствует воссоединению двух братских народов.

"Честно говоря, не ожидал, что у нас с Киркоровым окажется общее увлечение. Я, как и Филипп, очень люблю украинское шоу Х-Фактор. Оно абсолютно не политическое и объединяющее людей. Каждую неделю с сентября по декабрь смотрю его в интернете. Там царит только прекрасная музыка и отличное шоу. Жаль, что у нас этот проект закрыли. На мой вкус "Фактор-А" был по уровню организации несоизмерим с украинским "Х-Фактором". Мне кажется, что даже российский "Голос" до него не дотягивает. Конечно, я слегка удивлен был увидеть Киркорова в эфире этого шоу, ведь на "Миротворце" и ему за поездки в Крым запрещен въезд на Украину. Но есть вещи, которые не знают преград и Данилко его вывел на прямую видеосвязь с телешоу, а летом приезжал на "Новую волну" в Сочи. Спасибо Андрею Данилко за то, что продолжает налаживать мосты между Россией и Украиной. Вот кто настоящий миротворец", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".