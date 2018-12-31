Малахов раскрыл тайную связь Лободы и Киркорова

Телеведущий Андрей Малахов решил подвести итоги уходящего года и рассказал любопытную деталь о создании последнего легендарного хита короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Оказалось, что руку к появлению взорвавшей Сеть записи приложила певица Лобода.

Как заметил Андрей Малахов в своей авторской колонке на портале StarHit назвал Филиппа Киркорова исполнителем главной песни 2018 года. По его словам, с этим утверждением могут согласиться не только поклонники артиста, но и его яростные критики.

А главным достижением в этом году короля российской эстрады, благодаря которому он вновь прогремел на всю Россию, стала песня и клип "Цвет настроения синий". "Говорят, с идеей создания песни выступил когда-то Иван Ургант", – рассказал Андрей Малахов.

Поделился он и данными, о том, что руку к появлению трека на свет приложила певица Светлана Лобода. Ее Малахов назвал крестной матерью песни. "Именно она, отметая все сомнения автора, что это не его саунд, обеспечила высокое качество звука. "Филипп, просто доверься мне, это будет бомба!" – заявила харизматичная Светлана и оказалась права", – подчеркнул Андрей Малахов.

Клип на песню "Цвет настроения синий" на YouTube набрал 52 миллиона просмотров. При этом Филипп Киркоров не стал останавливаться на достигнутом и, не обращая внимание на крики возмущенной общественности, выпустил вместе с Николаем Басковым еще более провокационный ролик на песню "Ибицца".

После этого вместе с Егором Кридом певец порадовал публику треком "Цвет настроения черный". Этот клип посмотрели на YouTube даже больше, чем "Цвет настроения синий" – 82 миллиона человек.

Отметим, успех Филиппа Киркорова сопровождался также скандалами. В частности, за провокационные кадры в клипе его даже предлагали лишить звания Народный артист. Впрочем, король российской эстрады не испугался и продолжил идти в выбранном направлении, что и позволило ему значительно расширить число своих поклонников.