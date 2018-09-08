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Больной Аллегровой запретили выйти из самолета в Сочи

Ирина Аллегрова и Игорь Крутой. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Творческий вечер Ирины Аллегровой на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи должен был стать кульминацией волшебного праздника, придуманного Игорем Крутым. Но все едва не сорвалось.
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Накануне отлета на Черноморское побережье страны певица серьезно заболела. Даже на вопросы журналистов отвечала с трудом: "У меня сильная простуда или грипп, я в лежащем режиме. Лежу с температурой уже три дня и потихонечку начинаю поправляться". Из-за недомогания она даже не участвовала в концерте по случаю Дня города в подмосковном Одинцово.

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 Эксклюзив

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Ирина Александровна Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова певица, актриса

А на "Новой волне" ее ждали новые приключения. Над всероссийской здравницей сейчас проходит грозовой фронт, идут ливневые дожди. И самолету с Императрицей российской эстрады посадку в Сочи запретили – он ушел на посадку в аэропорт Краснодара. Там Аллегрова провела несколько часов. В итоге на репетиию своего творческого вечера не успела.

"Я вся больная, с трудом встала с постели", – пояснила артистка, появившись в New Wave Hall лишь за несколько минут до начала концерта. Зато на сцене она блистала – спела и "Императрицу", и "Странника", выступала в дуэтах и с академией музыки Игоря Крутого. 

Правда, Валерий Леонтьев на творческом вечере Ирины Аллегровой так не появился, хотя готовился представить сильный номер на песню "Занавес". Певца сразила пневмония и врачи предписали ему строгий постельный режим, то и дело ставили капельницы. 


Праздник Аллегровой завершился грандиозной закрытой вечеринкой в розовом свете, где под нестареющий хиты артистки плясали и Киркоров, и Лазарев, и Билан. А болезнь, кажется, окончательно отступила. 

Автор: Иван Губкин8 сентября 2018, 17:54
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Аллегрова вышла на сцену в халате

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