Смерть Киркорова и Баскова сняли на видео

Николай Басков и Филипп Киркоров представили видео на совместную композицию. По сюжету клипа "Ибица" артисты погибают из-за вражды.

Ненависть артистов друг к другу зародилась из-за банального соперничества. Сначала Киркоров и Басков делают мелкие пакости.

Однако невинные розыгрыши перестают в откровенное унижение, а после артисты и вовсе затевают драку. Соперники жгут друг друга заживо, ошпаривают кипятком и один из них даже откусывает нос другому. Стоит отметить, что изощренные пытки артисты сопровождают отборными ругательствами, из-за чего Dni.Ru не могут опубликовать сам клип.

В какой-то момент дерущиеся Басков и Киркоров оказываются в бассейне. Артисты пытаются утопить друг друга. Тогда в ситуацию вмешивается актриса из массовки – пожилая женщина сбрасывает в воду лампу, подключенную к электросети. Через несколько секунд Николай и Филипп погибают. На поверхности бассейна остаются плавать лишь их парики.

В клипе снялись Сергей Шнуров, Анита Цой, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов и ряд других звезд отечественного шоу-бизнеса. Сразу после премьеры Киркоров и Басков появились в шоу Ивана Урганта.

Во время программы артисты оставались в образе, то и дело подшучивая друг над другом. Каждые 20 секунд в студии "Вечернего Урганта" звучала колкость в адрес одного из певцов.