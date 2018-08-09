Питт публично унизил Джоли

На фоне скандалов, сопровождающих бракоразводный процесс самой красивой пары Голливуда, Брэд Питт через своих адвокатов упрекнул Анджелину Джоли во лжи и манипуляциях. Речь идет о финансовом вопросе, на который обратила внимание актриса.

Как бы ни хотелось преданным и настроенным оптимистично фанатам Анджелины Джоли и Брэда Питта верить в то, что возлюбленные найдут силы и желание сохранить отношения и семью, бракоразводный процесс между актерами движется по своей неумолимой логике. Не обходится он и без взаимных обвинений.

Так, Анджелина Джоли в юридических документах заявила, что Брэд Питт не оказал значимой финансовой поддержки с момента их разрыва в сентябре 2016 года. Официальные представители актера не только опровергли эту информацию, но и уличили голливудскую красотку в манипуляции. Сам актер уже опровергал эти сообщения, однако его юридические представители вовсе не оставили актрисе шансов.

Адвокаты Брэда Питта назвали его бывшую возлюбленную лгуньей и мастером манипуляций, передает teleprogramma.pro. Чтобы подкрепить свои слова, они предоставили документы о том, что за последние два года актер выделил на нужды супруги и их шестерых детей свыше девяти миллионов долларов.

Восемь миллионов долларов было выделено актрисе на покупку дома, в котором она сейчас живет. Еще 1,3 миллиона долларов досталось непосредственно детям. Не заметить такую материальную помощь достаточно затруднительно.

Публикация от анджелина джоли (@andjelina_jolie) 2 Мар 2016 в 8:49 PST

Адвокаты Брэда Питта убеждены, что Анджелина Джоли занимается "грязными трюками, манипулируя обращениями в СМИ". Кроме того, они отметили, что все действия актрисы направлены лишь на эскалацию конфликта. Она подала в суд документы, в которых попросила как можно быстрее признать развод действительным, чтобы получить статус одинокой женщины. Тем временем защита их с Питтом детей и другие вопросы явно отодвинуты на второй план.