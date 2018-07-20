Интарс Бусулис бросил пить и резко исхудал

В России знают и любят двух латвийских певцов – Лайму Вайкуле и Интарса Бусулиса. Первая – признанная дива, икона стиля и королева, над которой не властно время. Второй – представитель молодого поколения, которого считают очень перспективным и талантливым.



Интарс Бусулис уже третий июль подряд откладывает все дела, потому что великая Лайма приглашает его поучаствовать в авторском музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала". И Бусулис выходит на сцену вместе с мэтрами – Хиблой Герзмавой, Андреем Макаревичем, Лолитой, Филиппом Киркоровым.

В этот раз многие его не узнали – 40-летний артист сильно похудел. "Я просто бросил пить и занялся здоровьем, – то ли в шутку, то ли всерьез заявил Интарс корреспонденту Dni.Ru. – Теперь слежу за питанием. Не ем ничего соленого, поскольку соль задерживает воду в организме. Подружился я и со спортом".

По словам Бусулиса, он сбросил уже шесть килограммов, но останавливаться не собирается. "Мне так нравится моя сегодняшняя форма, возможность надевать красивые костюмы и не расплывающееся изображение в зеркале", – улыбнулся артист и подпрыгнул так легко и высоко, что все ахнули.



Интарса Бусулиса в России узнали в 2009 году после его участия в конкурсе "Евровидение". Потом он спел дуэтом с Еленой Ваенгой, дошел до полуфинала шоу "Голос". В 2014 году поучаствовал в проекте перевоплощений "Точь-в-точь" на Первом канале. И всегда подкупал иронией и искренностью.





Напомним, что на фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала – 2018", который проходит с 19 по 22 июля, помимо Интарса Бусулиса, выступают Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Ани Лорак, Ксения Сидорова, Вера Брежнева, Хибла Герзмава, Sunsay, Тамара Гвердцители, Марио Бионди, Григорий Лепс, Верка Сердючка, Ballet Freedom и многие другие.