Что случилось с лицом 34-летней Алсу

Многочисленные поклонники популярной певицы Алсу бьют тревогу. По их мнению, лицо артистки изменилось, и дело не только в возрасте.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Алсу опубликовала собственную фотографию и сообщила о переносе важного для нее события. "Дорогие мои! Я очень хотела вас порадовать, как можно быстрее, но появились нюансы #Премьера клипа #НеМолчи переносится! Но☝🏻 это не значит, что вам придется долго ждать. ПРЕМЬЕРЕ БЫТЬ 💪🏻 И жизнь нового видео начнется, как и все самое важное, с понедельника😉 09.04.2018🎬" – обратилась к многочисленным подписчикам Алсу.

Пока одни поклонники убивались из-за задержки, а другие оптимистично заявили, что готовы ждать, третьи, по-видимому, особенно наблюдательные, пригляделись к лицу артистки и сделали неутешительные выводы. По мнению внимательных фанатов, внешность Алсу изменилась, и дело тут не в возрасте (отметим, что летом певице исполнится 35 лет).

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) 5 Апр 2018 в 1:14 PDT

"Не могу понять что с лицом у Алсу – то ли возраст то ли уколы красоты... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Алсу , пожалуйста на делайте ничего больше на лице , другая становишься и той Алсу осталось мало , красота и так у вас красивая", "Вы стали похожи на Алику Смехову. ...", "Постарела крошка, а жаль!", "Не постарела, а ботоксом колется!(((", "Мне тоже кажится что чет она с собой сделала. раньше другая была. Натуральнее что ли", "Пластика.." – высказали свои подозрения пользователи Сети.