Кейт Миддлтон родила третьего ребенка

Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму сына. Ребенок стал пятым в очереди престолонаследия и шестым правнуком правящей королевы Великобритании Елизаветы II.

Супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт родила третьего ребенка. У супругов появился мальчик. Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter. Роды прошли в больнице Святой Марии в Паддингтоне.

"Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская благополучно родила сына в 11:01. Ребенок весит восемь фунтов и семь унций (примерно 3750 граммов. – Прим. ред.) Герцог Кембриджский присутствовал при рождении. Мать и малыш чувствую себя хорошо", – сообщается в заявлении.

Отметим, что новорожденный мальчик стал пятым в очереди престолонаследия и шестым правнуком правящей королевы Великобритании Елизаветы II.

В роддом Кейт Миддлтон доставили утром 23 апреля. Об этом также было заявлено администрацией Кенсингтонского дворца: "Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу Святой Марии в Паддингтоне на ранней стадии схваток". Кстати, именно в этой клинике у венценосных супругов появились на свет их старшие дети: в июле 2013 года – первенец Джордж, а спустя два года, в мае, – принцесса Шарлотта.

Публикация от Revista CHIC (@revistachicoficial) 23 Апр 2018 в 5:24 PDT

Напомним, что известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter 4 сентября 2017 года. Сообщалось, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдала от сильнейшего токсикоза, поэтому временно перестала участвовать в официальных мероприятиях. Впрочем, вскоре Кейт снова стала выходить в свет.

