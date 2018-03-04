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Шоу-бизнес

Бориса Гребенщикова доставили в реанимацию

Борис Гребенщиков. Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков оказался в больнице. Сообщается, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем.
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По данным телеканала "Санкт-Петербург" Борис гребенщиков оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Сообщается. что ситуация носит серьезный характер.

Близкие певца не стали отрицать, что он был госпитализирован, однако назвали другую причину обращения к врачам. "Вчера (3 марта. – Прим. ред.) утром он попал в реанимацию. У него воспаление легких. Находится сейчас в сознании", – цитирует сайт "Комсомольская правда" друга Бориса Гребенщикова. режиссера Виктора Тихомирова.

Подтвердил информацию о госпитализации и директор группы "Аквариум" Максим Ландэ. Он, однако, не стал уточнять, почему артист попал в больницу.

Отметим, в Санкт-Петербург Борис Гребенщиков вернулся недавно – еще 1 марта у него было выступление в Челябинске. Следующий концерт назначен на 16 марта в его родном городе, а 18 марта – в Москве.

Согласно первоначальной информации, певец попал в больницу из-за проблем с сердцем, возникшим после шунтирования. Девять лет назад Бориса Гребенщикова прооперировали в Германии. Операция обошлась в 35 тысяч евро. Тогда музыкант принял решение говорить о состоянии своего здоровья как можно меньше.

Напомним, Борис Гребенщиков родился в Санкт-Петербурге в 1953 году. Он закончил факультет прикладной математики Ленинградского университета. Уже будучи студентом начал писать песни. В 1972 году музыкант создал группу "Аквариум", существующую и поныне.

Автор: Геннадий Куприянов4 марта 2018, 12:57

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