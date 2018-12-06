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Допрошенная полицией звезда "Дома-2" изобличила симулянта Серова

Александр Серов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
На днях в УВД города Красногорска Московской области прошла очная ставка между певцом Александром Серовым и экс-участницей шоу "Дом-2" Дарьей Друзьяк. И уже сегодня, 5 декабря, девушка, которой, к слову, грозит тюрьма, стала участницей шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
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За скандалом вокруг народного артиста Александра Серова уже несколько месяцев наблюдает вся страна. Дарья Друзьяк заявила, что певец изнасиловал ее и насильно удерживал в квартире. Блондинка рассказывала, что в результате этой связи она забеременела, однако позже выяснилось, что в положении она не была. В ответ Серов написал заявление в Следственный комитет. ОН обвинил девушку в краже внушительной суммы денег.

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Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

"Меня объявили в розыск. Мы с адвокатом добровольно приехали в УВД Красногорска, я прошла допрос. Я прохожу по двум статьям. Кража крестика и веревочки. Веревочку он оценил в тысячу рублей, а крестик в семь тысяч. У следователя к нему, на самом деле, очень много вопросов. Он сначала говорит одно, а потом другое, меняет свои показания", – рассказала в студии Дарья.

Она отметила, что Александр появился в полицейском участке, сидя в инвалидном кресле. Он выглядел очень плохо, поэтому она сначала почувствовала жалость к народному артисту. Однако со временем Друзьяк поняла, что Серов не так уж и немощен. Она заявила, что вокалист симулирует. Гневаясь, он вскакивал с места и был очень агрессивен. "Говорил: "Тварь! Тебя надо об стену ударить!" – цитировала артиста экс–участница телестройки.

Друзьяк уверена, что ее история достойна обсуждения на федеральных каналах. "Я олицетворение всех женщин, которых он обидел, которым он навредил", – с гордостью отметила она. Дарья заявила, что Александр самоутверждается за счет представительниц слабого пола : "это поведение обиженного мужчины".

Адвокат народного артиста Алексей Степанов вышел на связь со студией по Скайпу. Он отметил, что на очной ставке его подзащитный вел себя спокойно и никого не оскорблял – это отражено в протоколе допроса. По словам юриста, Друзьяк подозревают в хищении 320 тысяч рублей из квартиры певца, которые тот планировал потратить на лечение. 

Также Степанов отметил, что у экс-жительницы "Дома-2" уже была судимость за кражу. В ответ Друзьяк сообщила, что разговаривать о прошлом будет говорить только в присутствии своего адвоката.

В конце программы Дарья подарила артисту деревянную опорную трость для ходьбы. Девушка заботливо украсила презент пышным бантом. Она намекнула, что это жест, говорящий о примирении.

Автор: Руслана Алексеева6 декабря 2018, 20:45
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От "Дома-2" до психушки: как сложилась жизнь Дарьи Друзьяк

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